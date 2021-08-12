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Успех на Евро-2020 не помог. Сборная Украины опустилась в рейтинге ФИФА

Цей матеріал також доступний українською
12.08.2021, 13:45
Успех на Евро-2020 не помог. Сборная Украины опустилась в рейтинге ФИФА - Фото
Сборная Украины на Евро-2020 (фото - ЕРА)

Сборная Украины опустилась в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), хоть и добилась на Евро-2020 в июне-июле исторического для себя успеха.

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Сегодня ФИФА опубликовала на своем сайте обновленный рейтинг сборных. Украина оказалась на 25 месте, хотя в майском рейтинге и в течение всего 2021 года находилась на 24-м.

Сборная Украины, хоть и прошла впервые в истории в четвертьфинал чемпионата Европы, на Евро-2020 добилась лишь одной победы в основное время (2:1 над Северной Македонией) и одной – в экстра-таймах (1:2 над Швецией). Остальные три матча украинцы проиграли – Нидерландам (3:2), Австрии (0:1) и Англии (0:4).

Соседями сборной Украины в рейтинге являются сборные Японии (24 место) и Ирана (26-е). Обе команды сейчас громят соперников в азиатском отборе на Чемпионат мира-2022.

Первая пятерка рейтинга ФИФА выглядит так – Бельгия, Бразилия, Франция, Англия и Италия. Итальянцы в сравнении с маем поднялись с седьмого на пятое место – именно они выиграли Евро-2020.

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Марк Сировой
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рейтинг ФИФА сборная украины fifa евро-2020
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