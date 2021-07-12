Италия побеждает Англию в серии пенальти и становится чемпионом Евро-2020

11 июля состоялся финал Евро-2020 – за звание чемпиона сражались сборные Англии и Италии. Поединок закончился со счетом 1:1 (3:2 по пенальти) в пользу Италии.

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Исход матча решили пенальти.

На второй минуте игры Англия открыла счет – в ворота итальянцев забил Люк Шоу.

Счет 1:0 продержался до 67-ой минуты, а потом Леонардо Бонуччи выровнял положение.

Основное время матча закончилось со счетом 1:1.

Два экстра-тайма оказались безрезультатными.

В серии пенальти сильнее оказались итальянцы.

Наталия Медведева

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