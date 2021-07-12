Италия побеждает Англию в серии пенальти и становится чемпионом Евро-2020
12.07.2021, 00:55
Финал Евро-2020 (Фото: EPA-EFE/Carl Recine)
11 июля состоялся финал Евро-2020 – за звание чемпиона сражались сборные Англии и Италии. Поединок закончился со счетом 1:1 (3:2 по пенальти) в пользу Италии.
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Исход матча решили пенальти.
На второй минуте игры Англия открыла счет – в ворота итальянцев забил Люк Шоу.
Счет 1:0 продержался до 67-ой минуты, а потом Леонардо Бонуччи выровнял положение.
Основное время матча закончилось со счетом 1:1.
Два экстра-тайма оказались безрезультатными.
В серии пенальти сильнее оказались итальянцы.
- Сборная Украины на Евро-2020 дошла до четвертьфинала, где уступила сборной Англии со счетом 0:4.
- Украинцев встречали в аэропорту Борисполя овациями, а команда за участие в турнире заработала 16,75 млн евро.
- Сборная Англии переиграла Данию в полуфинале. В другом поединке тура сборная Италии в серии пенальти обыграла Испанию.
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