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Победа в серии пенальти. Италия обыграла Испанию и вышла в финал Евро-2020 – фото

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07.07.2021, 07:38
Победа в серии пенальти. Италия обыграла Испанию и вышла в финал Евро-2020 – фото - Фото
Сборная Италии после подебы над Испанией в полуфинале Евро-2020 (фото - ЕРА)

Сборная Италии обыграла Испанию в серии пенальти и вышла в финал Евро-2020.

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Первый тайм прошел без голов. Испания больше владела мячом. Хороший момент не использовал испанец Дани Ольмо – его удар из-под защитника с района 11-метровой точки поймал Джанлуиджи Доннарумма. У итальянцев забить могли Николо Барелла (замешкался, когда вратарь вышел далеко из ворот) и Эмерсон (попал в перекладину).

На перерыв команды ушли при счете 0:0. На 60-й минуье гол забил Федерико Кьеза. Лоренцо Инсинье вырезал пас внешней стороной стопы на Чиро Иммобиле, который должен был выходить один на один с испанским голкипером Унаи Симоном. Однако Эмерик Ляпорт перехватил мяч в подкате. Кьеза сыграл на подбирании у штрафной площадки, сместился в центр и обводным ударом отправил мяч под дальнюю штангу – Симон не смог среагировать.

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Публикация от UEFA EURO 2020 (@euro2020)

Испанцы сравняли на 80-й минуте, благодаря голу Альваро Мораты. Он обстучался "в стенку" с Ольмо, прорвался между парой центральных защитников и своих одноклубников Бонуччи-Кьеллини, вышел на рандеву с вратарем и покатил мяч в противоположный от Доннарумма угол.

Затем итальянцы несколько раз "гасили пожар" в своей штрафной, а Оярсабаль откровенно простил их, не попав по мячу головой в нескольких метрах от ворот. У "скуадры адзурры" опасно пробивал Берарди.

Основное время матча и два экстра-тайма по 15 минут завершились со счетом 1:1. Команды перешли к серии пенальти.

Первыми били итальянцы: удар Локателли отбил Симон. Затем выше ворот отправил мяч испанец Ольмо. После этого пенальти реализовали Белотти, Бонуччи, Бернардески, Морено и Алькантара. Однако испанец Альваро Мората не смог забить четвертый для своей команды пенальти – сейв Джанлуиджи Доннарумма.

К решающему удару матча подошел Жоржиньо. Он развел мяч с Симоном по разным углам и вывел сборную Италию в финал Евро-2020, где она сыграет с победителем пары Англия – Дания.

В УЕФА напомнили, что Италия не проигрывает уже 33 матча подряд, и показали их эмоции после победы над Испанией:

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Публикация от UEFA EURO 2020 (@euro2020)

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Марк Сировой
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