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Сборная Англии победила Данию и вышла в финал Евро-2020. Все решил спорный пенальти – фото

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08.07.2021, 07:44
Сборная Англии победила Данию и вышла в финал Евро-2020. Все решил спорный пенальти – фото - Фото
Гарри Кейн в матче Англия 2 - 1 Дания, полуфинал Евро-2020 (фото - ЕРА)

В полуфинале Евро-2020 сборная Англии победила сборную Данию со счетом 2:1. Решающий гол забил Гарри Кейн после спорного пенальти.

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Матч проходил в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Первыми в счете повели датчане. На 30-й минуте Миккель Дамсгорд забил гол роскошным ударом со штрафного в девятку.

Однако англичане быстро отыгрались. На 39-й Букайо Сака прошел до лицевой линии по правому флангу и сделал прострел. Замыкать передачу в пустые ворота должен был Рахим Стерлинг, но капитан Дании Симон Кьер срезал мяч в свои ворота. Это 11 автогол на Евро-2020.

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Во втором тайме Англия полностью контролировала игру и постоянно держала в напряжении оборону Дании, однако по-настоящему голевых моментов почти не создала.

Опасный момент был, когда Гарри Магуайр выиграл верховую борьбу сразу у двух защитников и пробил под штангу. Голкипер датчан Каспер Шмейхль отбил удар в невероятном прыжке.

Основное время матча закончилось со счетом 1:1. В первом экстра-тайме Стерлинг упал в штрафной площадке Дании. Контакт с защитником был минимальным и казалось, что Стерлинг начал клониться к земле еще до него. Однако судьи пересмотрели повтор на системе VAR и все же решили назначить пенальти.

Каспер Шмейхель сумел отбить удар Гарри Кейна с 11-метровой точки, но форвард Англии оказался первым на добивании. 2:1.

После этого Англия перестроилась в схему с тремя центральными защитниками и начала откровенно "сушить" игру, пытаясь контролировать мяч. Несколько раз английские футболисты выбегали в опасные контратаки, доходили до штрафной, однако разворачивались и отдавали пас назад.

Матч так и закончилась со счетом 2:1. Сборная Англии впервые в истории выходит в финал Чемпионата Европы. В финале Евро-2020 Англия сыграет с Италией на все том же лондонском "Уэмбли".

После матча тренер Дании Каспер Хьюлманд не скрывал своего разочарования назначенным пенальти. "Мы разочарованы таким решением...Это не должен был быть пенальти, и это меня сейчас раздражает. Мы разочарованы, мы очень разочарованы", – цитирует его Reuters.

При этом заработавший пенальти Рахим Стерлинг утверждает, что 11-метровый был назначен справедливо: "Я вошел в штрафную, он (защитник, – ред.) высунул правую ногу и задел мою ногу, так что это был пенальти", – передает его слова ESPN.

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Марк Сировой
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