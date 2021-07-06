Сегодня состоится полуфинал Евро-2020 Италия – Испания.

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Поединок пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли", здесь же состоится финал Евро-2020. Смотреть онлайн трансляцию матча Испания – Италия можно во вторник, 6 июля, в 22:00 на каналах Украина, Футбол 1/2/3, платформах OLL.TV и MEGOGO.

Букмекеры считают фаворитом Италию (коэффициент на победу – 2,4-2,5), на победу Испании ставки принимают с коэффициентом 3-3,12. Победитель этого матча сыграет в финале Евро-2020 с триумфатором второго полуфинала, матча Англия – Дания, который состоится завтра.

Италия еще не теряла очки на Евро-2020. На пути к полуфиналу она выиграла все три матча в группе С, обошла Австрию в 1/8 финала (2:1 в экстра-таймах) и Бельгию в 1/4 (2:1).

Испания вышла в полуфинал, заняв второе место в группе Е (две ничьи, одна победа), обыграв в 1/8 Хорватию (3:5 в экстра-таймах) и Швейцарию в 1/4 (1:1 в основное время, победа в серии пенальти).

В матче с Бельгией Италия лишилась одного из лидеров команды. Фланговый защитник Леонардо Спинаццола повредил ахиллово сухожилие, покинул расположение сборной и уже перенес операцию, о которой сообщил в Instagram.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Leonardo Spinazzola (@spina_leo)

У Испании не сыграет Пабло Сарабия из-за мышечного повреждения, передавала слова главного тренера Луиса Энрике пресс-служба УЕФА.

Матч Италии и Испании – настоящая классика Чемпионатов Европы, команды сыграют друг с другом на четвертом Евро подряд. В 2012-м они играли в группе (1:1) и финале Евро (победа Испании 4:0), в 2008-м – в четвертьфинале (0:0, победа Испании по пенальти), а в 2016-м – в 1/8 финала (победа Италии 2:0).

Всего Италия и Испания играли друг с другом 37 раз. У каждого соперника по 11 побед, также было 15 ничьих.

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Марк Сировой

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