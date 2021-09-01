Футбол. Украина упустила победу над Казахстаном в отборочном матче ЧМ-2022
Сборная Украины сыграла вничью со сборной Казахстана в поединке отборочного этапа на Чемпионат мира 2022 года. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.
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Украинцы вышли на игру с новым тренером – Александр Петраков проводил дебютный матч во главе сине-желтых.
Коллективы, по сути, еще не успели войти в игру, как украинцы уже повели в счете. Как и в предыдущем поединке между этими соперниками, результативный удар удался Яремчуку.
Казахстанцы во второй половине тайма начали активнее идти вперед и даже пытались вступать в отбор на половине поля гостей.
Они провели свою острую атаку, и гол Аймбетова был отменен из-за офсайда. А потом диагональ от Тагибергена нашла Валиуллина, который расстрелял Пятова. 1:1.
На последних минутах Аймбетов не переиграл Пятова после выхода один на один, а в компенсированное время команды успели обменяться голами. Сикан, вышедший на замену, вновь вывел гостей вперед, но Валиуллин еще раз сравнял счет. 2:2.
Украина в четвертый раз в этом цикле завершила игру вничью.
- 1 августа сборную Украины покинул главный тренер Андрей Шевченко, несмотря на успех команды на Евро-2020.
- Главным кандидатом на вакантную должность называли Сергея Реброва. Он сказал, что был бы счастлив тренировать сборную Украины, но сейчас имеет контракт с "Аль-Айном" из ОАЭ.
- В ночь на 18 августа Петракова назначили и.о. главного тренера сборной Украины.
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