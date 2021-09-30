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"Слишком силен соперник". Луческу отреагировал на рекордный разгром "Динамо" от "Баварии"

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2021, 07:50
Мирча Луческу (фото - ЕРА)

"Бавария" – сейчас слишком сильный соперник для "Динамо", рекордный разгром со счетом 5:0 отображает ситуацию на поле. Об этом после матча заявил главный тренер киевского клуба Мирча Луческу, передает пресс-служба "Динамо".

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"Слишком сильный соперник для нас. Но я не думаю, что в других матчах они будут так рисковать, как сегодня. Мюнхенцы несколько раз оставляли своих защитников один на один с нашими нападающими. Однако мы не смогли воспользоваться этими моментами. Повторюсь, что по моему мнению, "Бавария" – кандидат номер один на выигрыш Лиги чемпионов", – сказал тренер.

Луческу отметил, что результат отображает ситуацию на поле. По его мнению, три или даже четыре гола стали результатом ошибок киевлян: когда они выходили из обороны, далеко отпускали мяч, а "Бавария" ловила их на контратаках.

Тренер также считает, что команда хорошо играла до первого пропущенного гола, когда на 11-й минуте с пенальти отличился Роберт Левандовски.

"Пенальти и пропущенный гол изменили ситуацию на поле. Мне нужно посмотреть этот момент. Ребята в раздевалке говорили, что там был фол на Сидорчуке – его толкнули и вследствие этого он сыграл рукой. После пенальти мы потеряли уверенность и легко пропустили, когда Андриевский слишком далеко отпуcтил мяч", – отметил наставник.

По словам Луческу, "Динамо" пробовало выходить в атаки после пропущенных голов, создало несколько хороших моментов, но теряло мяч при последнем пасе. "Мы неправильно думали, неправильно играли, поэтому не смогли забить", – добавил румынский специалист.

  • В ночь на 30 сентября "Бавария" разгромила "Динамо" со счетом 5:0 в матче группового этапа Лиги чемпионов. Это крупнейшее поражение киевлян в еврокубках в истории.
  • "Динамо" занимает третье место в группе Е Лиги чемпионов. На первой позиции – "Бавария", второй – "Бенфика", четвертой – "Барселона".

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Марк Сировой
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динамо Бавария Лига чемпионов ЛЧ мирча луческу
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