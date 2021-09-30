Рекордный счет. "Бавария" разгромила "Динамо" в Лиге чемпионов – фото

Мюнхенская "Бавария" разгромила "Динамо" Киев со счетом 5:0 во вчерашнем матче Лиги чемпионов. Это рекордное поражение киевлян в еврокубках.

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Открыл счет встречи поляк Роберт Левандовски. На 11-й минуте Сергей Сидорчук упал в штрафной после толчка. При падении мяч попал ему в руку, рефери назначил пенальти. Роберт Левандовски уверенно забил: удар пришелся в противоположный от вратаря Георгия Бущана угол.

На 27-й Левандовски вышел один на один с голкипером и оформил дубль. На перерыв команды ушли со счетом 2:0.

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На 68-й "Динамо" пропустило снова. Серж Гнабри убежал от защитников, практически вышел на рандеву с Бущаном и забил гол мощным ударом под перекладину.

На 74-й минуте забил гол Лерой Сане. Казалось, что он делает подачу с левого фланга, однако мяч срезался и неожиданно угодил в ближний угол, к чему вратарь не был готов.

Точку на 87-й минуте поставил Эрик Шупо-Мотинг. Вышедший на замену форвард выиграл борьбу после фланговой подачи и забил гол ударом головой.

5:0. "Динамо" повторяет свой рекорд по разгромам в еврокубках. В прошлый раз с таким счетом киевляне проигрывали "Челси" в сезоне 2018/19 и "Ювентусу" в 2002/03.

После разгрома от "Баварии" "Динамо" находится на третьем месте в группе D ЛЧ. На втором месте – "Бенфика", которая вчера разгромила "Барселону" (3:0). Каталонцы идут последними. Мюнхенцы – первые.

Во вторник в ЛЧ "Шахтер" сыграл в нулевую ничью с "Интером". Дончане идут на последнем месте в группе D. Сенсационно возглавляет группу "Шериф" Тирасполь украинского тренера Юрия Вернидуба.

Сегодня "Заря" Луганск в Лиге конференций сыграет с "Ромой".

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Марк Сировой

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