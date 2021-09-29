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"Эмоции бьют через край". Украинский тренер отреагировал на победу "Шерифа" над "Реалом"

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2021, 07:10
Юрий Вернидуб (фото - ЕРА)

Украинский тренер молдавского "Шерифа" Юрий Вернидуб не может сдержать эмоций после победы над "Реалом" в Лиге чемпионов, но о плей-офф пока не думает. Комментарий специалиста опубликовала пресс-служба УЕФА.

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"Я счастлив возможности проводить такие матчи. Эмоции бьют через край, и я благодарен своим парням за то, что они сделали", – сказал он.

Вернидуб говорит, что понимал: его команде в игре против Реала придется обороняться. По его словам, "Шериф" справился хорошо, здорово контратаковал и сумел забить в конце. Тренер гордится своими футболистами.

В то же время он пока не думает о выходе в плей-офф ЛЧ.

"Ничего экстраординарного мы пока не сотворили. Мы просто движемся вперед шаг за шагом. Впереди еще четыре важнейших матча. Когда наступит пора заключительной игры, тогда и поговорим о следующей стадии", – добавил Вернидуб.

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Марк Сировой
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Лига чемпионов Реал ЛЧ шериф Юрий Вернидуб
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