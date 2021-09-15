Футбол. Лига чемпионов: "Шахтер" проиграл в Молдове "Шерифу"

Сегодня, 15 сентября, в первом туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА донецкий "Шахтер" проиграл тираспольскому "Шерифу".

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Футболисты играли в Тирасполе, украинский клуб уступил молдавскому со счетом 0:2.

Голы забили: Адама Таоре на 16-й минуте и Момо Янсане на 62-й.

"Шериф" тренирует украинец Юрий Вернидуб, бывший наставник запорожского "Металлурга", луганской "Зари" и солигорского "Шахтера".

Ранее "Шахтер" и "Шериф" играли в квалификации Лиги чемпионов в 2003 году. Матч в Молдове закончился со счетом 0:0, в Донецке – 2:0 в пользу "Шахтера".

Также "Шериф" играл с киевским "Динамо" в группе Лиги Европы в 2010-м. В Тирасполе молдаване победили со счетом 2:0, а в Киеве расписали нулевую ничью.

Вчера "Динамо" сыграло вничью с "Бенфикой" (0:0) в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Шапаренко забил гол на последней минуте матча, однако судья посмотрел повтор на системе VAR и отменил взятие ворот из-за офсайда у автора голевой передачи – Дениса Гармаша.

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Наталия Медведева

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