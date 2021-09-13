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Футболист сборной Украины обиделся и захотел уехать из команды посреди сбора – тренер

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2021, 10:09
Футболист сборной Украины обиделся и захотел уехать из команды посреди сбора – тренер - Фото
Александр Петраков (скриншот видео Великий Футбол, YouTube)

Футболист сборной Украины Руслан Малиновский обиделся и захотел уехать из команды посреди сбора. Об этом в эфире программы Великий футбол на канале Футбол 1 рассказал и. о. главного тренера Александр Петраков.

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"Малиновский подошел, говорит: я тоже (как игроки "Динамо" и "Шахтера", которых Петраков отправил в клубы, – ред.) хочу уехать. Мы ему сказали: мы тебе купили билет на 9 сентября, еще игра с Чехией. Он ответил, что не хочет оставаться и хочет уехать. Ничем (не объяснил, – ред.). Я попросил администратора купить ему билет. Человек хочет ехать – пускай едет", – рассказал тренер.

Петраков заверяет, что не ругался с Малиновским – и никакого конфликта нет. По его словам, он говорил с Малиновским в Казахстане, рассказывал ему о новой схеме игры. Тогда футболист ответил, что интересы команды – выше личных, говорит Петраков.

Перед игрой с Францией Петраков подошел к нему и спросил, готов ли он играть, если его выпустят на замену. Однако футболист обиделся и отметил, что не играл в стартовом составе в предыдущем матче с Казахстаном, говорит тренер.

"Я говорю: мы же с тобой договаривались, что интересы команды – в первую очередь. Он говорит: я обиделся. Я тогда говорю: я перед тобой извиняюсь, это тебя устроит? Он говорит: нет", – пересказал диалог Петраков.

На вопрос, можно ли теперь Малиновскому "взять билет домой навсегда", Петраков ответил: "Зачем навсегда? Чтобы я стал врагом нации? Я ничем его не обидел".

Сам футболист эту ситуацию пока не комментировал. LIGA.net обратилась к нему за комментарием.

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Марк Сировой
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футбол сборная украины сборная руслан малиновский Александр Петраков
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