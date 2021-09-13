Нокдаун. Экс-футболист "Реала" ударил соперника кулаком в челюсть, его не наказали – видео

Знаменитый экс-футболист "Реала" Пепе, который ныне выступает за "Порту", ударил соперника кулаком в челюсть в матче со "Спортингом".

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Инцидент произошел на 32-й минуте матча. При розыгрыше стандарта у ворот "Порту" Пепе вел борьбу с защитником "Спортинга" Себастьяном Коатесом. При подаче Пепе апперкотом ударил оппонента в челюсть.

Коатес упал на газон, однако рефери пенальти не поставил – за грубый фол Пепе не получили даже желтой карточки.

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Поединки "Порту" и "Спортинга" – одно из старейших дерби Португалии. В этом матче команды на двоих получили 10 желтых карточек и одну красную (удалили Тони Мартинеса из "Порту"), а сам поединок завершился со счетом 1:1.

38-летний Пепе не первый раз отмечается грубой игрой. Во время игры за "Реал", "Порту" и сборную Португалии он не раз проявлял ярость против соперников и получал красные карточки.

В чемпионате Португалии выступает форвард сборной Украины Роман Яремчук. На этих выходных он забил гол за "Бенфику" из Лиссабона.

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Марк Сировой

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