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Нокдаун. Экс-футболист "Реала" ударил соперника кулаком в челюсть, его не наказали – видео

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2021, 08:03
Нокдаун. Экс-футболист
Пепе (фото - ЕРА)

Знаменитый экс-футболист "Реала" Пепе, который ныне выступает за "Порту", ударил соперника кулаком в челюсть в матче со "Спортингом".

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Инцидент произошел на 32-й минуте матча. При розыгрыше стандарта у ворот "Порту" Пепе вел борьбу с защитником "Спортинга" Себастьяном Коатесом. При подаче Пепе апперкотом ударил оппонента в челюсть.

Коатес упал на газон, однако рефери пенальти не поставил – за грубый фол Пепе не получили даже желтой карточки.

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Поединки "Порту" и "Спортинга" – одно из старейших дерби Португалии. В этом матче команды на двоих получили 10 желтых карточек и одну красную (удалили Тони Мартинеса из "Порту"), а сам поединок завершился со счетом 1:1.

38-летний Пепе не первый раз отмечается грубой игрой. Во время игры за "Реал", "Порту" и сборную Португалии он не раз проявлял ярость против соперников и получал красные карточки. 

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Марк Сировой
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