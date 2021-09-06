Полиция сорвала матч Бразилия – Аргентина. Футболистов пытались задержать на поле: видео

Бразильская полиция сорвала матч Бразилия – Аргентина в отборе на Чемпионат мира-2022. Четверых аргентинских футболистов прямо на поле пытались задержать якобы за нарушение правил въезда в страну при коронавирусном карантине, передает Goal.com.

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Поединок проходил на стадионе "Коринтианс" в Сан-Паоло. Примерно на пятой минуте матча на поле появились полицейские и сотрудники здравоохранения, пытаясь задержать выступающих в Английской Премьер-Лиге аргентинцев: Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндиа, Кристиана Ромеро и Джовани Ло Чельсо.

Однако за них заступились партнеры по команде, что спровоцировало потасовку. После этого капитан Лионель Месси увел аргентинскую сборную в подтрибунное помещение. Матч не был доигран, а через несколько часов сборная Аргентины улетела из Бразилии вместе с четверкой из АПЛ.

По данным издания, четверо аргентинских футболистов из АПЛ якобы не сообщили бразильским властям, что были в Великобритании, поскольку последний матч играли в Венесуэле. В Бразилии же люди, которые недавно были в Великобритании, должны проходить 14-дневный карантин.

"Надо было соблюдать наш санитарный протокол. Мы вызвали федеральную полицию, которая направилась в отель и выяснила, что они уже уехали на стадион. Остальное вы видели вживую", – сказал Антонио Барра Торрес, глава Бразильского агентства по регулированию здравоохранения.

Однако Месси недоумевает такой позиции. "Мы здесь были три дня, ждали матча, почему вы не приехали раньше?" – цитирует аргентинца RMC Sport.

Дальнейшую судьбу сорванного матча будет решать Международная федерация футбола (FIFA).

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10 июля 2021-го сборная Аргентины выиграла Копа Америка, победив в финале Бразилию со счетом 1:0.

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Марк Сировой

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