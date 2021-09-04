Шевченко: Я хотел продлить контракт со сборной Украины

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не хотел покидать команду вместе со своим тренерским штабом. Об этом он заявил на пресс-конференции.

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"После Чемпионата Европы я вместе со своей командой принял решение продлить контракт, сделать пролонгацию с национальной командой", – заявил Шевченко.

По его словам, контракт был подписан на год с возможностью продления еще на 1,5 года после Евро-2020 по желанию сторон. Условия пролонгации были оговорены заранее – и никаких вопросов о финансовой составляющей не было, заверяет тренер.

Шевченко говорит, что по приезду в Киев после Чемпионата Европы встретился с президентом Украинской ассоциации футбола и своим кумом Андреем Павелко, чтобы сообщить о желании продлить контракт.

"Он ответил, что не готов обсуждать этот момент сейчас, поэтому я улетел в отпуск. Я встретился с ним еще раз на финале Чемпионата Европы в Лондоне, разговора о пролонгации не было", – говорит Шевченко.

Шевченко отметил, что в соцсетях лишь сообщил об окончании контракта 30 июля. "Ни в коем случае я не говорил о том, что ухожу. Я лишь предупредил всех, что мой контракт закончился", – сказал он.

Шевченко также сказал, что не получал официальных предложений от УАФ о продлении или новом контракте, и сейчас у него нет контакта с Павелко.

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Марк Сировой

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