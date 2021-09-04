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Сегодня сборная Украины играет с Францией: где и когда смотреть матч отбора на ЧМ-2022 видео

Цей матеріал також доступний українською
04.09.2021, 07:50
Украина - Франция (фото - ЕРА)
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Сегодня сборная Украины по футболу сыграет с Францией в групповом этапе отбора на Чемпионат мира-2022.

Игра состоится в Киеве на НСК Олимпийский. Смотреть онлайн трансляцию матча Украина – Франция можно в субботу 4 сентября в 21:45 на каналах Футбол 1, Украина и платформе OLL.TV.

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Турнирное положение

Сборная Украины никак не может победить в этом отборе на ЧМ-2022. Главная команда страны трижды сыграла вничью при главном тренере Андрее Шевченко (1:1 с Францией, Финляндией и Казахстаном) и один раз – при и. о. главного тренера Александре Петракове (2:2 с казахами). С четырьмя очками сборная Украины занимает второе место в группе, которое дает право на плей-офф.

Франция лидирует в группе с восьмью очками. После ничьи с Украиной (1:1), победами над Казахстаном (0:2) и Боснией и Герцеговиной (0:1) команда Дидье Дешама неожиданно расписала мировую с все теми же боснийцами в последнем матче (1:1).  

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Потери

За сборную Украины из-за дисквалификации не сыграет универсал "Манчестер Сити" Александр Зинченко, травмирован полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский. Также на сбор из-за повреждений и болезней не приехали три вратаря: Георгий Бущан, Андрей Лунин и Анатолий Трубин.

Главные потери Франции – травмированные форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе и опорник "Челси" Нголо Канте, которые являются одними из лучших в мире на своих позициях. Также не сыграют Корантнен Толиссо (травма) и Жюль Кунде (дисквалификация).

История встреч

Франция и Украина играли друг с другом 11 раз. Шесть раз выигрывали французы, один – украинцы, четырежды была ничья. Фаворит сегодняшнего поединка – Франция. Ставки на ее победу букмекеры принимают с коэффициентами 1.5-1.65, на Украину – 5.8-6.7, на ничью – 4-4.2.

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Марк Сировой
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