Лунин сдал позитивный тест на коронавирус. Сборная Украины потеряла уже трех вратарей
Вратарь сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин сдал позитивный тест на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.
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"У нашего игрока Андрея Лунина положительный результат теста на COVID-19", – говорится в сообщении.
Ранее Лунин был вызван в расположение сборной Украины, которая собирается 29 августа для игры в матчах квалификации Чемпионата мира-2022.
В последние дни травмировались два других вратаря сборной – голкипер "Динамо" Георгий Бущан и "Шахтера" Анатолий Трубин. Украинская ассоциация футбола сообщила, что в сборную довызвали ветерана Андрея Пятова из "Шахтера" и молодого стража ворот "Ворсклы" Дмитрия Ризныка.
- Этим летом у сборной Украины появился новый и. о. главного тренера – Александр Петраков. Он заменил на этом посту Андрея Шевченко, у которого закончился контракт с УАФ.
- Под руководством Петракова Украина сыграет на отборе на ЧМ-2022 с Казахстаном (1 сентября) и Францией (4 сентября). 8 сентября команда сыграет товарищеский поединок с Чехией.
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