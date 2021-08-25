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Лунин сдал позитивный тест на коронавирус. Сборная Украины потеряла уже трех вратарей

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2021, 12:46
Лунин сдал позитивный тест на коронавирус. Сборная Украины потеряла уже трех вратарей - Фото
Андрей Лунин (фото - Real Madrid CF)

Вратарь сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин сдал позитивный тест на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.

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"У нашего игрока Андрея Лунина положительный результат теста на COVID-19", – говорится в сообщении.

Ранее Лунин был вызван в расположение сборной Украины, которая собирается 29 августа для игры в матчах квалификации Чемпионата мира-2022.

В последние дни травмировались два других вратаря сборной – голкипер "Динамо" Георгий Бущан и "Шахтера" Анатолий Трубин. Украинская ассоциация футбола сообщила, что в сборную довызвали ветерана Андрея Пятова из "Шахтера" и молодого стража ворот "Ворсклы" Дмитрия Ризныка.

Читайте также: "Шахтер" и "Монако" сыграют решающий матч за группу Лиги чемпионов: где и когда смотреть

Марк Сировой
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Реал сборная украины андрей лунин коронавирус COVID-19
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