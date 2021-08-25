Лунин сдал позитивный тест на коронавирус. Сборная Украины потеряла уже трех вратарей

Вратарь сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин сдал позитивный тест на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"У нашего игрока Андрея Лунина положительный результат теста на COVID-19", – говорится в сообщении.

Ранее Лунин был вызван в расположение сборной Украины, которая собирается 29 августа для игры в матчах квалификации Чемпионата мира-2022.

В последние дни травмировались два других вратаря сборной – голкипер "Динамо" Георгий Бущан и "Шахтера" Анатолий Трубин. Украинская ассоциация футбола сообщила, что в сборную довызвали ветерана Андрея Пятова из "Шахтера" и молодого стража ворот "Ворсклы" Дмитрия Ризныка.

Этим летом у сборной Украины появился новый и. о. главного тренера – Александр Петраков. Он заменил на этом посту Андрея Шевченко, у которого закончился контракт с УАФ.

Под руководством Петракова Украина сыграет на отборе на ЧМ-2022 с Казахстаном (1 сентября) и Францией (4 сентября). 8 сентября команда сыграет товарищеский поединок с Чехией.

Читайте также: "Шахтер" и "Монако" сыграют решающий матч за группу Лиги чемпионов: где и когда смотреть

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.