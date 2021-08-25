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"Шахтер" и "Монако" сыграют решающий матч за группу Лиги чемпионов: где и когда смотреть видео

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2021, 10:34
Шахтер - Монако, квалификация Лиги чемпионов (фото - FC SHAKHTAR, Facebook)
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Сегодня донецкий "Шахтер" и "Монако" из одноименного княжества сыграют в решающем матче квалификации Лиги чемпионов.

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Поединок состоится в Харькове на стадионе "Металлист". Смотреть онлайн трансляцию матча "Шахтер" – "Монако" можно будет на платформе MEGOGO в 22:00 25 августа.

Первый матч, который проходил в Монако, закончился минимальной победой "Шахтера" (0:1, единственный гол забил Педриньо). Победитель противостояния по сумме двух матчей выйдет в групповой этап Лиги чемпионов, проигравший – вылетит в группу Лиги Европы.

В течение недели после первого матча у "Шахтера" случилась серьезная кадровая потеря. Из-за травмы перенес операцию юный вратарь Анатолий Трубин, который несколько раз спасал дончан от пропущенных голов в Монако.

Однако и наставник "Шахтера" Роберто Де Дзерби, и тренер "Монако" Нико Ковач отметили на пресс-конференции, что в распоряжении украинцев есть другой опытный вратарь – Андрей Пятов. "Мы очень верим в него", – заявил Де Дзерби.

На выходных перед сегодняшним матчем обе команды играли в национальных чемпионатах. "Шахтер" разгромил "Черноморец" (0:3), а "Монако" проиграло "Лансу" (0:2).  

  • Вчера в группу ЛЧ квалифицировались "Мальме", "Янг Бойз" и "Бенфика", за которую выступает форвард сборной Украины Роман Яремчук
  • В групповом этапе ЛЧ также сыграет киевское "Динамо". Столичный клуб не проходил квалификацию, так как является чемпионом Украины.
  • За право сыграть в группе ЛЕ еще борется луганская "Заря", которая завтра сыграет ответный матч с венским "Рапидом". Первую игру украинцы проиграли со счетом 3:0.

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Марк Сировой
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Лига чемпионов шахтер трансляция ЛЧ онлайн монако
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