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"Шахтер" обыграл "Монако" в квалификации Лиги чемпионов. Гол забил техничный бразилец

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18.08.2021, 07:41
Педриньо, гол в матче Монако 0 - 1 Шахтер, квалификация Лиги чемпионов (фото - FC SHAKHTAR, Facebook)

Донецкий "Шахтер" обыграл "Монако" со счетом 0:1 в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

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Единственный гол во встрече забил новичок команды Педриньо. На 19-й минуте он у центра штрафной обыгрался с Манором Соломоном, технично ушел от четырех защитников и не оставил вратарю шансов при выходе один на один.

После пропущенного гола "Монако" создало несколько моментов, однако монегаскам то не хватало точности, то их удары парировал юный вратарь Анатолий Трубин.

Французы до конца поединка пытались отыграться, однако то Трубин, то защитники, то штанга, спасали "Шахтер".

0:1. "Шахтер" добывает победу перед ответным матчем с "Монако", который состоится 25 августа на стадионе Металлист в "Харькове". Победитель противостояния по сумме двух матчей выйдет в групповой этап Лиги чемпионов.

  • Кроме "Шахтера", от Украины в еврокубках еще играют "Динамо" Киев (групповой этап ЛЧ) и "Заря" Луганск (квалификация Лига Европы). "Ворскла" Полтава и "Колос" Коваливка вылетели из Лиги конференций УЕФА.

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Марк Сировой
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Лига чемпионов шахтер гол ЛЧ обзор монако анатолий трубин Педриньо
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