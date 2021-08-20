"Футбол топ-уровня". Капитан сборной Украины попрощался с Шевченко

Под руководством Андрея Шевченко сборная Украины показывала футбол топ-уровня и прошла хорошую школу. Об этом написал в Instagram капитан команды Андрей Ярмоленко, прощаясь с покинувшим сборную Шевченко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мне очень приятно вспоминать последние пять лет, которые мы провели с Шевченко в сборной Украины. Этот путь стал для всей страны ярким праздником футбола топ-уровня", – написал футболист.

По словам Ярмоленко, все достижения игроков и команды были бы невозможными без вдохновения, огромного заряда и веры в успех.

"Как команда мы прошли очень серьезную школу. Я искренне благодарю Шевченко за уважение, доверие и преданность футболу!" – подытожил капитан сборной Украины.

Читайте также: "Каждая игра – финальная". Новый тренер сборной Украины дал первые комментарии: видео

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.