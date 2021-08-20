"Футбол топ-уровня". Капитан сборной Украины попрощался с Шевченко
Под руководством Андрея Шевченко сборная Украины показывала футбол топ-уровня и прошла хорошую школу. Об этом написал в Instagram капитан команды Андрей Ярмоленко, прощаясь с покинувшим сборную Шевченко.
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"Мне очень приятно вспоминать последние пять лет, которые мы провели с Шевченко в сборной Украины. Этот путь стал для всей страны ярким праздником футбола топ-уровня", – написал футболист.
По словам Ярмоленко, все достижения игроков и команды были бы невозможными без вдохновения, огромного заряда и веры в успех.
"Как команда мы прошли очень серьезную школу. Я искренне благодарю Шевченко за уважение, доверие и преданность футболу!" – подытожил капитан сборной Украины.
- 1 августа сборную Украины покинул главный тренер Шевченко, несмотря на успех команды на Евро-2020. Четыре игрока сборной записали прощальное видео.
- Главным кандидатом на вакантную должность называли Сергея Реброва. Он сказал, что был бы счастлив тренировать сборную Украины, но сейчас имеет контракт с "Аль-Айном" из ОАЭ.
- В ночь на 18 августа и.о. главного тренера сборной Украины назначили Александра Петракова, который долгое время работал с юношескими сборными и выигрывал Чемпионат мира U-20.
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