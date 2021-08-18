Сборная Украины должна выходить как на финал на каждую игру в квалификации на Чемпионат мира-2022. Об этом в комментарии Украинской ассоциации футбола заявил назначенный сегодня ночью исполняющим обязанности главного тренера Александр Петраков.

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"Нужен результат. Пять игр (осталось сыграть сборной в квалификации на ЧМ-2022, – ред.). Каждая игра будет финальной. Это не клубный футбол. Сделаю все, что от меня зависит, чтобы выйти на Чемпионат мира в Катар", – сказал он.

Петраков сказал, что хорошо оценивает шансы сборной Украины на выход на ЧМ-2022, хоть команда и набрала лишь три очка в трех стартовых играх (ничьи с Францией, Финляндией и Казахстаном).

Он более 10 лет работал с юношескими сборными Украины и говорит, что хорошо знаком с футболистами. "Они меня знают, я их знаю, разговаривал с парнями", – сказал он.

Комментируя свои эмоции после назначения в главную команду страны, он сказал, что "спит плохо, просыпается каждые 2-3 часа, но умеет держать удар".

Петраков также отметил, что довызвал в сборную трех футболистов. В основной список попали защитник пражской "Славии" Тарас Качараба и форвард донецкого "Шахтера" Даниил Сикан. В резервный – полузащитник "Зари" Сергей Булеца.

Сбор команды начнется 29 августа. Полный список футболистов выглядит так:

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо"), Анатолий Трубин ("Шахтер"), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – "Шахтер"), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота (все – "Динамо"), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Тарас Качараба ("Славия", Чехия).

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все – "Динамо"), Тарас Степаненко ("Шахтер"), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Александр Зубков, Игорь Харатин (оба – "Ференцварош", Венгрия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Бенфика", Португалия), Артем Довбик ("Днепр-1"), Даниил Сикан ("Шахтер").

Резервный список: Евгений Макаренко ("Фехервар", Венгрия), Виктор Коваленко ("Специя", Италия), Евгений Коноплянка, Ефим Конопля (оба – "Шахтер"), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия), Владислав Кочергин, Сергей Булеца (оба – "Заря").

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Марк Сировой

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