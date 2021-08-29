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"Примирения быть не может". Тренер сборной Украины обещает не вызывать игроков из России

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2021, 16:11
Александр Петраков (скриншот видео УАФ)

Новый и. о. тренера сборной Украины Александр Петраков пообещал не вызвать в национальную команду футболистов, которые играют в чемпионате России. Об этом он заявил сегодня во время презентации нового тренерского штаба.

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"Вот скажите, возьму и вызову футболиста из России, вы же меня порвете, да? На данный момент я не рассматриваю вопрос чемпионата России", – ответил Петраков журналистам.

Затем он объяснил свое решение, рассказав, как в феврале гулял по Киеву у Андреевской церкви, Софии Киевской, Михайловского собора.

"Там со стороны есть фотографии погибших. Увидел, сколько погибло наших военных. Там и девушки, и ребята молодые. Там столько фамилий, столько фотографий. Я понял, что сейчас, наверно, ни футболистов из России, ни какого-то примирение априори быть не может", – сказал он.

Петраков подчеркнул, что сейчас никак не может вызывать футболистов из чемпионата России. "Сейчас нет, никак. Может, по прошествии времени. Но на данном этапе – нет, говорю прямо и откровенно", – подытожил он.

  • В чемпионате России за "Зенит" играет экс-футболист "Шахтера" и бывший основной защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий. Его перестали вызвать в главную команду страны после трансфера в клуб из Санкт-Петербурга. 

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Марк Сировой
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тренер сборная украины Александр Петраков чемпионат россии
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