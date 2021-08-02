"Спорт – это политика". Экс-игрок сборной Украины рассказал, почему отказал клубу из РФ

Экс-футболист сборной Украины и новичок черниговской "Десны" Евгений Селин в 2015 году отказался переходить в самарские "Крылья Советов" из-за войны России с Украиной. Об этом он рассказал в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По мнению Селина, не стоит говорить, что спорт или война – вне политики. "Все это политика", – говорит футболист.

"Это был конец 2015 года. Я не пошел туда чисто из-за конфликта Украины и России. Я говорил с руководителями "Крыльев". Они понимали ситуацию и сказали, что все понимают. На этом мы закрыли разговор", – сказал он.

Селин, уроженец Новоайдара Луганской области, говорит, что понимал, из какого он региона. "Я понимал, что там происходит, из-за чего и кто все это делает", – отмечает футболист.

Он также сказал, что отказ "Крыльям Советов" – первоначальное и окончательное решение.

"Если бы до войны (было предложение "Крыльев", – ред.) – окей, без проблем. Все было хорошо, никаких конфликтов между странами не было. Но на тот момент меня бы не поняли люди, которые не дали передвинуть линию разграничения (на Донбассе, – ред.) до моего поселка. За это я им очень сильно благодарен", – подытожил Селин.

В прошлом месяце в "Крылья Советов" перешел из луганской "Зари" полузащитник Дмитрий Иванисеня, который в 2019 году вызывался в сборную Украины.

Селин является воспитанником алчевской "Стали". На взрослом уровне в Украине играл за "Сталь", "Металлист", "Ворсклу" и "Динамо". За рубежом выступал за греческие "Платаниас" и "Астерас", венгерский "МТК" и кипрский "Анортосис". Этим летом перешел в "Десну".

Селин играл за молодежную и национальную сборные Украины. Вместе с главной командой страны выступал на Евро-2012.

Сейчас за "Зенит" Санкт-Петербург выступает экс-защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий, его перестали вызывать в сборную Украины после перехода в российский клуб.

Читайте также: Шевченко объявил об окончании контракта со сборной: Всем спасибо, это была усердная работа

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.