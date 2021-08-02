UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Спорт – это политика". Экс-игрок сборной Украины рассказал, почему отказал клубу из РФ

Цей матеріал також доступний українською
02.08.2021, 10:53
Евгений Селин (скриншот видео ПРОФУТБОЛ Digital, YouTube)

Экс-футболист сборной Украины и новичок черниговской "Десны" Евгений Селин в 2015 году отказался переходить в самарские "Крылья Советов" из-за войны России с Украиной. Об этом он рассказал в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По мнению Селина, не стоит говорить, что спорт или война – вне политики. "Все это политика", – говорит футболист.

"Это был конец 2015 года. Я не пошел туда чисто из-за конфликта Украины и России. Я говорил с руководителями "Крыльев". Они понимали ситуацию и сказали, что все понимают. На этом мы закрыли разговор", – сказал он.

Селин, уроженец Новоайдара Луганской области, говорит, что понимал, из какого он региона. "Я понимал, что там происходит, из-за чего и кто все это делает", – отмечает футболист.

Он также сказал, что отказ "Крыльям Советов"  – первоначальное и окончательное решение.

"Если бы до войны (было предложение "Крыльев", – ред.) – окей, без проблем. Все было хорошо, никаких конфликтов между странами не было. Но на тот момент меня бы не поняли люди, которые не дали передвинуть линию разграничения (на Донбассе, – ред.) до моего поселка. За это я им очень сильно благодарен", – подытожил Селин.

В прошлом месяце в "Крылья Советов" перешел из луганской "Зари" полузащитник Дмитрий Иванисеня, который в 2019 году вызывался в сборную Украины.

  • Селин является воспитанником алчевской "Стали". На взрослом уровне в Украине играл за "Сталь", "Металлист", "Ворсклу" и "Динамо". За рубежом выступал за греческие "Платаниас" и "Астерас", венгерский "МТК" и кипрский "Анортосис". Этим летом перешел в "Десну".
  • Селин играл за молодежную и национальную сборные Украины. Вместе с главной командой страны выступал на Евро-2012.
  • Сейчас за "Зенит" Санкт-Петербург выступает экс-защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий, его перестали вызывать в сборную Украины после перехода в российский клуб.

Читайте также: Шевченко объявил об окончании контракта со сборной: Всем спасибо, это была усердная работа

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Крылья Советов война футбол сборная украины десна евгений селин
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 