Футбол. УАФ представил тренерский штаб Петракова в сборной Украины – список

У нового и. о. главного тренера сборной Украины Александра Петракова будет пять помощников. Об этом говорилось во время трансляции презентации тренерского штаба от Украинской ассоциации футбола.

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Помогать Петракову тренировать сборную Украины будут:

1. Андрей Аненков, ассистент. Экс-тренер "Динамо" U-19, в начале сезона вошел в тренерский штаб одесского Черноморца.

2. Александр Шовковский, ассистент. Легендарный вратарь "Динамо" Киев и сборной Украины. В последнее время был тренером вратарей сборной при главном тренере Андрее Шевченко.

3. Вячеслав Кернозенко, тренер вратарей. Был вратарем "Днепра" и сборной Украины. Работал в штабе Петракова на победном для Украины Чемпионате мира U-20.

4. Иван Баштовой, тренер по физподготовке. Работает в "Шахтере", входил в штаб Шевченко.

5. Вячеслав Руженцев, тренер по физподготовке.

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Марк Сировой

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