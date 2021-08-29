Футбол. УАФ представил тренерский штаб Петракова в сборной Украины – список
У нового и. о. главного тренера сборной Украины Александра Петракова будет пять помощников. Об этом говорилось во время трансляции презентации тренерского штаба от Украинской ассоциации футбола.
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Помогать Петракову тренировать сборную Украины будут:
1. Андрей Аненков, ассистент. Экс-тренер "Динамо" U-19, в начале сезона вошел в тренерский штаб одесского Черноморца.
2. Александр Шовковский, ассистент. Легендарный вратарь "Динамо" Киев и сборной Украины. В последнее время был тренером вратарей сборной при главном тренере Андрее Шевченко.
3. Вячеслав Кернозенко, тренер вратарей. Был вратарем "Днепра" и сборной Украины. Работал в штабе Петракова на победном для Украины Чемпионате мира U-20.
4. Иван Баштовой, тренер по физподготовке. Работает в "Шахтере", входил в штаб Шевченко.
5. Вячеслав Руженцев, тренер по физподготовке.
- 1 августа сборную Украины покинул главный тренер Андрей Шевченко, несмотря на успех команды на Евро-2020.
- Главным кандидатом на вакантную должность называли Сергея Реброва. Он сказал, что был бы счастлив тренировать сборную Украины, но сейчас имеет контракт с "Аль-Айном" из ОАЭ.
- В ночь на 18 августа Петракова назначили и.о. главного тренера сборной Украины.
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