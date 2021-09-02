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Сборную Украины надо вывести из психологической ямы после ничьи с Казахстаном – тренер

Цей матеріал також доступний українською
02.09.2021, 10:03
Сборную Украины надо вывести из психологической ямы после ничьи с Казахстаном – тренер - Фото
Александр Петраков (фото - пресс-служба УАФ)

Сборная Украины сильно расстроилась после досадной ничьи с Казахстаном (2:2) в отборе на Чемпионат мира-2022 в Катаре. Команду надо вывести из психологической ямы перед матчем с Францией, заявил и. о. главного тренера Александр Петраков, передает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

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По словам Петракова, он предупреждал команду, что Казахстан – хорошая и дисциплинированная команда, поэтому было нельзя терять голевые моменты.

"Наверное, не достучался. Даже не знаю, с чем это связано. Такие ошибки имели место, профессиональные футболисты не могут забить мяч... В концовке получили такой гол. Один, второй", – говорит тренер сборной.

По его словам, в сборной будут разбирать матч и ошибки.

"Спокойно поговорим с ребятами. Команда очень сильно расстроена. Мне надо вывести игроков из психологической ямы, поговорить с ними", – сказал он.

Петраков сказал, что не будет оправдываться и жаловаться на недостаточное количество времени для подготовки. Тренер берет ответственность на себя и верит, что сборная Украины еще сможет пробиться на Чемпионат мира.

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Марк Сировой
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сборная украины сборная франции ЧМ-2022 Александр Петраков сборная казахстана
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