Сборную Украины надо вывести из психологической ямы после ничьи с Казахстаном – тренер

Сборная Украины сильно расстроилась после досадной ничьи с Казахстаном (2:2) в отборе на Чемпионат мира-2022 в Катаре. Команду надо вывести из психологической ямы перед матчем с Францией, заявил и. о. главного тренера Александр Петраков, передает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

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По словам Петракова, он предупреждал команду, что Казахстан – хорошая и дисциплинированная команда, поэтому было нельзя терять голевые моменты.

"Наверное, не достучался. Даже не знаю, с чем это связано. Такие ошибки имели место, профессиональные футболисты не могут забить мяч... В концовке получили такой гол. Один, второй", – говорит тренер сборной.

По его словам, в сборной будут разбирать матч и ошибки.

"Спокойно поговорим с ребятами. Команда очень сильно расстроена. Мне надо вывести игроков из психологической ямы, поговорить с ними", – сказал он.

Петраков сказал, что не будет оправдываться и жаловаться на недостаточное количество времени для подготовки. Тренер берет ответственность на себя и верит, что сборная Украины еще сможет пробиться на Чемпионат мира.

В ночь на 18 августа Петраков с приставкой и. о. возглавил сборную Украины после ухода Андрея Шевченко.

29 августа сборная Украины впервые собралась под руководством Петракова, а уже 1 сентября в Нур-Султане на последних минутах упустила победу в матче с Казахстаном.

4 сентября Украина сыграет с Францией следующий матч отбора на ЧМ. Украинцы пока не могут добыть в нем победу: были ничьи с Францией, Финляндией и дважды с Казахстаном.

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Марк Сировой

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