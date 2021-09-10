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Футбол. Экс-защитник "Металлиста" умер в возрасте 27 лет

Цей матеріал також доступний українською
10.09.2021, 14:44
Футбол. Экс-защитник
Денис Барвинко (фото - пресс-служба ФК Металлист)

Бывший защитник харьковского "Металлиста" Денис Барвинко умер в возрасте 27 лет. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Днепропетровской области.

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"Сегодня на 28 году жизни скончался украинский футболист, защитник, серебряный призер Чемпионата Украины сезона 2012/2013 гг. Денис Анатольевич Барвинко", – говорится в сообщении.

Причины смерти спортсмена не уточняются.

Барвинко родился 10 сентября 1994 года в Днепропетровске. Был воспитанником академий запорожского "Металлурга" и харьковского "Металлиста". Дебютировал за основную команду Металлист в 17 лет в матче Кубка Украины против "Берегвидейка".

За харьковский клуб выступал с 2011 по 2014 год. Вызвался в юношескую сборную Украины U-19. После Металлиста играл за любительский "ВПК-Агро" и другие аматорские клубы. Во время карьеры часто получал травмы, в последнее время тренировал днепровскую "Энергию", которая выступает в Чемпионате Днепропетровской области.

Марк Сировой
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футболист металлист защитник денис барвинко
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