Яремчук забил гол за "Бенфику" через пять минут после выхода на поле – видео

Нападающий сборной Украины по футболу Роман Яремчук забил гол за "Бенфику" в ворота Санта-Клары. Он сделал это через пять минут после выхода на замену.

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Украинец вышел на замену на 63-й минуте матча, а отметился уже на 68-й (на видео – с 03:33). Яремчук забил гол, опередив защитника и замкнув прострел партнера с нескольких метров.

Гол Яремчука стал пятым в матче для "Бенфики". Поединок закончился со счетом 0:5. "Бенфика" единолично лидирует в португальской Примейре, добыв пять побед в пяти стартовых турах.

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Яремчук является воспитанником львовских "Карпат" и киевского "Динамо". В Украине на взрослом уровне выступал за "Динамо", "Динамо-2" и "Александрию".

В 2017-м перешел в бельгийский "Гент", где стал одним из лидеров команды. Летом 2021-го, после успешного Евро-2020 (вместе с Андреем Ярмоленко он был лучшим бомбардиром сборной Украины), перешел в "Бенфику".

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Марк Сировой

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