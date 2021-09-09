Самолет сборной Германии по футболу совершил аварийную посадку. Реакция была с юмором

Самолет сборной Германии по футболу совершил аварийную посадку в Эдинбурге, Шотландия. Об инциденте стало известно из Twitter Немецкого футбольного союза (DFB), в котором пошутили, что инцидент – повод выпить еще по чашечке кофе.

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Вчера немецкая команда со счетом 4:0 разгромила Исландию в Рейкьявике в рамках отбора на Чемпионат мира-2022. Ночью она возвращалась в Германию, однако совершила вынужденную посадку в шотландском Эдинбурге.

По данным BILD, рейс передал аварийный сигнал 7700. DFB написал в Twitter, что самолет сел в Эдинбурге, чтобы провести профилактическую проверку безопасности в самолете.

"Все (члены команды, – ред.) в порядке и терпеливо ждут, пока авиационные сотрудники спокойно и профессионально займутся своими делами. Что же, выпьем еще по чашечке кофе" – отреагировали с юмором SMM-редакторы Немецкого футбольного союза.

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Позже в DFB сообщили, что в Эдинбург прибыл резервный рейс – и команда отправится во Франкфурт, а затем в Мюнхен.

4 сентября самолет авиакомпании WizzAir рейсом Ларнака (Кипр) – Львов аварийно сел во Львове.

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Марк Сировой

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