Ничья. Сборная Украины упустила победу над сборной Чехии на последней минуте матча

Сборная Украины сыграла в ничью 1:1 со сборной Чехии в товарищеском матче вчера, 8 сентября 2021 года.

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Голы забили Корниенко на 27 минуте матча и Выдра на третьей минуте добавленного времени во втором тайме.

Украина играла новым составом после ротации, которую главный тренер Александр Петраков провел после двух отборочных матчей Чемпионата мира-2022, закончившихся в ничью (Украина – Казахстан 2:2 и Украина – Франция 1:1).

Сборную покинули Андрей Пятов, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко (все – "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Илья Забарный, Виталий Миколенко (все – "Динамо") и Руслан Малиновский ("Аталанта"). Были довызваны из резерва Ефим Конопля ("Шахтер"), Владислав Кочергин и Сергей Булеца (оба – "Заря").

Матч прошел на стадионе "Дусан Арена" в чешском городе Пльзень.

Ранее Украина и Чехия ранее встречались четыре раза. Дважды побеждали украинцы, один раз чехи, один раз была ничья.

Денис Юдин

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