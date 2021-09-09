Ничья. Сборная Украины упустила победу над сборной Чехии на последней минуте матча
Сборная Украины сыграла в ничью 1:1 со сборной Чехии в товарищеском матче вчера, 8 сентября 2021 года.
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Голы забили Корниенко на 27 минуте матча и Выдра на третьей минуте добавленного времени во втором тайме.
Украина играла новым составом после ротации, которую главный тренер Александр Петраков провел после двух отборочных матчей Чемпионата мира-2022, закончившихся в ничью (Украина – Казахстан 2:2 и Украина – Франция 1:1).
Сборную покинули Андрей Пятов, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко (все – "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Илья Забарный, Виталий Миколенко (все – "Динамо") и Руслан Малиновский ("Аталанта"). Были довызваны из резерва Ефим Конопля ("Шахтер"), Владислав Кочергин и Сергей Булеца (оба – "Заря").
Матч прошел на стадионе "Дусан Арена" в чешском городе Пльзень.
Ранее Украина и Чехия ранее встречались четыре раза. Дважды побеждали украинцы, один раз чехи, один раз была ничья.
- Нынешний сбор является первым для и. о. главного тренера Александра Петракова у руля сборной Украины. Своей главной задачей он называет выход на ЧМ-2022.
- Тем временем разворачивается скандал между бывшим главным тренером Андреем Шевченко и Украинской ассоциацией футбола. Шевченко говорит, что не хотел покидать сборную после успешного Евро-2020, однако предложений о новом контракте не получил. В УАФ же заверяют, что Шевченко хотел поработать в клубе и не отвечал на предложения о продлении контракта.
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