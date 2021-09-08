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Сегодня сборная Украины играет с Чехией: где и когда смотреть футбольный матч видео

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2021, 10:00
Чехия - Украина (фото - УАФ)
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Сегодня сборная Украины по футболу сыграет со сборной Чехии в товарищеском матче.

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Игра состоится на стадионе "Дусан Арена" в чешском городе Пльзень. Посмотреть онлайн трансляцию матча Чехия – Украина можно в среду, 8 сентября, в 21:45 на каналах Украина, Футбол 1 и платформе OLL.TV.

Накануне сборная Украины выступала в отборе на Чемпионат мира-2022, сыграв вничью с Казахстаном (2:2) и Францией (1:1). После этих матчей и. о. главного тренера Александр Петраков провел ротацию состава.

Сборную покинули Андрей Пятов, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко (все – "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Илья Забарный, Виталий Миколенко (все – "Динамо") и Руслан Малиновский ("Аталанта"). Были довызваны из резерва Ефим Конопля ("Шахтер"), Владислав Кочергин и Сергей Булеца (оба – "Заря").

Сборная Чехии также в начале сентября проводила матчи отбора на ЧМ-2022. Она обыграла Беларусь (1:0) и уступила Бельгии (3:0).

Украина и Чехия ранее встречались четыре раза. Дважды побеждали украинцы, один раз чехи, один раз была ничья.

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Марк Сировой
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