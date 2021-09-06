УАФ: Мы присылали Шевченко предложение о продлении контракта со сборной, он не ответил

В Украинской ассоциации футбола утверждают, что присылали предложение о продлении контракта бывшему главному тренеру сборной Украины Андрею Шевченко. Об этом говорится в заявлении на сайте УАФ.

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В Ассоциации заверяют, что еще в июне 2020-го предлагали Шевченко подписать контракт до конца 2022 года, однако по инициативе тренерского штаба соглашение было разделено на две части: до 30 июля 2021-го с возможностью продления до конца 2022 года.

В УАФ говорят, что после истечения первой части контракта не получали от Шевченко или его представителей предложений о продлении, а потому сами направили ему письмо с таким предложением.

Это письмо было направлено по почте на адрес Шевченко, который он отметил в контракте как единственное официальное средство коммуникации, говорят в УАФ. Также по электронной связи его направили уполномоченному представителю Шевченко в отношениях с УАФ, однако ответа на него так и не было, заверяют в ассоциации.

Кроме того, генсек УАФ Юрий Записоцкий утверждает, что в день окончания первой части контракта, 30 июля 2021-го, говорил с Шевченко по телефону.

"Сказал Андрею Николаевичу, что знаю от президента УАФ (Андрея Павелко, – ред.) о том, что между ними 2 либо 3 августа запланирована встречу. И, соответственно, сразу после этого мы сможем заключить новые контракты на условиях, которые будут обсуждены и согласованы. Андрей Николаевич согласился с таким предложением", – говорит Записоцкий.

Однако, по словам генсека УАФ, Ассоциация не получила какого-либо документа от штаба Шевченко, который подтверждал бы их намерения продолжить сотрудничество. Записоцкий также говорит, что УАФ не предлагала уменьшать зарплату Шевченко.

"Было намерение проговорить, согласно европейской практике, некоторые изменения пропорции между постоянной и бонусной частей выплат, а также увеличение сроков пребывания Андрея Николаевича и его ассистентов в Украине и возможность продолжения сотрудничества до окончания Евро-2024", – сказал он.

Сборная Украины не без везения добилась на Евро-2020 исторического успеха – вышла в четвертьфинал Чемпионата Европы. Однако после турнира Шевченко сообщил, что его контракт закончился.

В августе Павелко объяснил, что Шевченко решил поработать в клубе. Однако 3 сентября Шевченко заявил, что хотел продлить контракт со сборной и говорил об этом Павелко. Тренер утверждает, что так и не получил предложения на свою электронную почту, с которой ведет переписку с Европейским футбольным союзом (УЕФА) и международной федерацией футбола (ФИФА).

Марк Сировой

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