Видеоповтор в последний миг "украл" победу "Динамо" в матче с "Бенфикой" – фото

Киевское "Динамо" и "Бенфика" из Лиссабона сыграли вничью 0:0 в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Гол Николая Шапаренко на последней минуте матча отменил арбитр после просмотра системы видеоповторов VAR.

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В течение практически всего матча "Бенфика" выглядела доминирующей: больше контролировала мяч, высоко прессинговала и казалась чуточку быстрее.

Однако молодые защитники "Динамо" (в центре обороны играли 19-летний Илья Забарный и 21-летний Александр Сирота) преимущественно ликвидировали опасность у своих ворот.

За киевлян уже в начале поединка мог отличиться Шапаренко. Его удар со штрафного вытащил из-под перекладины вратарь португальцев Одиссеас Влаходимос.

У "Бенфики" не реализовал свои моменты украинский форвард Роман Яремчук: в первом тайме вратарь "Динамо" Денис Бойко отбил его удар с линии штрафной площадки, а во втором – с нескольких метров.

Самый эмоциональный отрезок матча был в компенсированное ко второму тайму время. Сперва все тот же Шапаренко пробил в крестовину, добивание парировал Влаходимос, а защитник "Бенфики" чуть не срезал мяч в свои ворота, попав в штангу. Затем голкипер португальцев отбил удар головой Гармаша под перекладину.

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После следующего углового "Динамо" все же отличилось. Подача пошла на Виталия Миколенко, он отдал пас Денису Гармашу, тот подал в штрафную – и Шапаренко забил гол, в упор расстреляв Влаходимоса.

Киевляне успели отпраздновать гол возле трибун, гости были готовы разыгрывать мяч с центра, однако спустя минуту рефери гол отменил. После просмотра видеоповтора на системе VAR бригада арбитров заметила офсайд у Гармаша – автора голевой передачи.

Матч так и закончился со счетом 0:0. "Бенфика" больше владела мячом (69% на 31%), чаще била (12 ударов в сторону ворот против семи), но по ударам в створ ворот счет был равен (4:4).

Таким образом "Динамо" и "Бенфика" делят второе и третье место в группе Е после первого тура. Единоличным лидером является "Бавария", которая вчера разгромила "Барселону" (0:3).

Сегодня в групповом этапе Лиги чемпионов стартует донецкий "Шахтер". Он сыграет с тираспольским "Шерифом", который тренирует украинец Юрий Вернидуб.

Также в группе "Шахтера" сегодня сыграют "Интер" Милан и "Реал" Мадрид.

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Марк Сировой

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