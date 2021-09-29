Футбол. "Шериф" обыграл "Реал" в Мадриде – 2:1

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов "Реал" дома проиграл "Шерифу" со счетом 1:2. Об этом сообщает Tribuna.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

За молдавский клуб забили Жасур Яхшибоев и Себастьян Тилль, за "Реал" – Карим Бензема с пенальти.

"Шериф" тренирует украинский тренер Юрий Вернидуб.

15 сентября в первом туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА "Шериф" выиграл у донецкого "Шахтера" со счетом 0:2.

Сегодня, 28 сентября, на киевском стадионе НСК Олимпийский во втором туре группового турнира Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграл в вничью с миланским "Интером".





Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.