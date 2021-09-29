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Футбол. "Шериф" обыграл "Реал" в Мадриде – 2:1

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2021, 00:17
Футбол.
Фото: facebook.com/FootballClubSheriff

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов "Реал" дома проиграл "Шерифу" со счетом 1:2. Об этом сообщает Tribuna.

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За молдавский клуб забили Жасур Яхшибоев и Себастьян Тилль, за "Реал" – Карим Бензема с пенальти.

"Шериф" тренирует украинский тренер Юрий Вернидуб. 

  • 15 сентября в первом туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА "Шериф" выиграл у донецкого "Шахтера" со счетом 0:2. 
  • Сегодня, 28 сентября, на киевском стадионе НСК Олимпийский во втором туре группового турнира Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграл в вничью с миланским "Интером". 

Вадим Ребрина
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футбол Реал шериф лига чемпионовъ
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