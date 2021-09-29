Футбол. "Шериф" обыграл "Реал" в Мадриде – 2:1
29.09.2021, 00:17
Фото: facebook.com/FootballClubSheriff
Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов "Реал" дома проиграл "Шерифу" со счетом 1:2. Об этом сообщает Tribuna.
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За молдавский клуб забили Жасур Яхшибоев и Себастьян Тилль, за "Реал" – Карим Бензема с пенальти.
"Шериф" тренирует украинский тренер Юрий Вернидуб.
- 15 сентября в первом туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА "Шериф" выиграл у донецкого "Шахтера" со счетом 0:2.
- Сегодня, 28 сентября, на киевском стадионе НСК Олимпийский во втором туре группового турнира Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграл в вничью с миланским "Интером".
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