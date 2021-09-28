Футбол. Лидер сборной Украины получил травму и пропустит ключевые матчи отбора на ЧМ-2022
28.09.2021, 12:20
Александр Зинченко после матча Украина 0 - 1 Австрия, Евро-2020 (фото - ЕРА)
Один из лидеров сборной Украины Александр Зинченко из-за травмы пропустит ключевые матчи отбора на Чемпионат мира-2022. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.
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Сообщается, что врачи "Манчестер Сити" диагностировали у Зинченко надрыв икроножной мышцы. Из-за этой травмы он не сможет сыграть в октябрьских матчах сборной Украины.
И. о. главного тренера команды Александр Петраков вместо Зинченко вызвал Александра Пихаленка, который выступает за Днепр-1 и находился в резервном списке сборной.
Для Пихаленка это первый вызов в главную команду страны.
- В рамках отбора на ЧМ-2022 сборная Украины сыграет в октябре с Финляндией и Боснией и Герцеговиной. Завершится отбор 11 ноября матчем против все тех же боснийцев.
- Сейчас Украина с пятью очками после пяти игр занимает второе место в группе, которое дает право играть в плей-офф за выход на ЧМ-2022. Однако также набрала пять очков Финляндия, у боснийцев и казахов – три очка в активе.
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