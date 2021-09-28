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Топ-матч. Сегодня "Шахтер" играет с "Интером" в Лиге чемпионов – где и когда смотреть видео

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2021, 18:30
Шахтер - Интер, Лига чемпионов (фото - пресс-служба ФК Шахтер Донецк)
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Сегодня, 28 сентября, донецкий "Шахтер" примет миланский "Интер" в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Игра состоится на стадионе НСК Олимпийский в Киеве. Онлайн трансляцию матча Интер – Шахтер можно посмотреть в 19:45 на платформах MEGOGO и Volia TV. В параллельном матче "Реал" Мадрид сыграет с тираспольским "Шерифом".

Турнирное положение

После первого тура "Интер" и "Шахтер" находятся на дне таблицы группы D. Дончане неожиданно проиграли "Шерифу" (2:0), а "Интер" уступил "Реалу" (0:1).

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Топ-матч. Сегодня "Шахтер" играет с "Интером" в Лиге чемпионов – где и когда смотреть

Форма команд

На прошедшей неделе команды играли в национальных соревнованиях. "Шахтер" разгромил ровенский "Верес" (4:1) в Украинской Премьер-Лиге, а перед этим, в прошлую среду, победил киевское "Динамо" (0:3) в матче за Суперкубок Украины. Команда Роберто Де Дзерби идет второй в УПЛ.

"Интер" в середине прошлой недели обыграл в Серии А "Фиорентину" (1:3), а на выходных сыграл вничью с "Аталантой" (2:2). Миланский клуб занимает третье место в Чемпионате Италии.

Кадровые потери

У "Шахтера" уже долгое время находится в лазарете форвард Жуниор Мораес. Получил травму в конце лета и юный Анатолий Трубин, который начал сезон как основной вратарь. После матча с "Вересом" Де Дзерби сказал на пресс-конференции, что Трубин еще не готов играть на 100%.

По данным пресс-службы УЕФА, у "Интера" травмированы Стефано Сенси и Артуро Видаль.

История встреч

"Интер" и "Шахтер" встречались пять раз. Дважды выигрывали итальянцы, три раза была ничья. "Шахтер" трижды играл с "Интером" в 2020 году. В полуфинале Лиги Европы украинцы проиграли со счетом 0:5, а в двух матчах группового этапа ЛЧ были нулевые ничьи.

  • На этой неделе в еврокубках играют еще две украинские команды. "Динамо" встретится с "Баварией" в ЛЧ, а "Заря" сыграет с "Ромой" в Лиге конференций.

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Марк Сировой
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