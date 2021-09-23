Футбол. Милевский завершил карьеру и написал письмо себе молодому – видео

Экс-футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский завершил карьеру. Об этом он объявил на своем YouTube-канале.

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На прощание Милевский записал видео на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского. По словам спортсмена, это был его любимый стадион.

На видео Милевский говорит, что боялся завершать карьеру, долго этого избегал, имел предложения и сейчас, но решил, что хватит. После этого он пишет письмо себе 15-летнему – именно в этом возрасте он переехал из Минска в Киев.

В письме он призывает себя не допускать ошибок: слушать тренера, не ходить по клубам, думать о футболе, не платить за все свое окружение, уважать президентов "Динамо" братьев Суркисов, обменяться контактами с легендарным футболистом Криштиану Роналду, не подписывать опрометчиво контракты, не приходить в халате на презентацию Олега Блохина новым тренером "Динамо", выучить правила дорожного движения и т.д.

"Мой юный Артем, если ты прислушаешься к моим советам, то я уверен: с твоим талантом ты дойдешь, если не до "Реала" и "Барселоны", то до "Милана", "Интера" и "Севильи"", – завершает письмо себе Милевский.

В конце видео Милевский говорит, что ему это письмо уже не придет, но оно нужно молодому поколению – чтобы не повторяли его ошибок.

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Милевский известен прежде всего по своим выступлениям за киевское "Динамо" с 2002 по 2013 год. Он был лидером и капитаном команды, трижды выигрывал чемпионат Украины, становился его лучшим бомбардиром в сезоне 2009/10.

С юношеской сборной Украины был бронзовым призером юношеского Чемпионата Европы U-19 (2004 год) и серебряным – молодежного ЧЕ U-21 (2006-й). Со взрослой сборной Украины выходил в четвертьфинал Чемпионата мира-2006, в 1/8 финала забил пенальти "ударом Паненки" – несильной подсечкой по центру ворот.

Во время карьеры неоднократно попадал в скандалы, связанные с нарушением режима, гулянками в клубах и разбитыми дорогими машинами.

Последним клубом Милевского был "Минай" из Закарпатской области.

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Марк Сировой

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