Футбол. "Шахтер" разгромил "Динамо" в матче за Суперкубок Украины

Донецкий "Шахтер" со счетом 3:0 победил киевское "Динамо" в матче за Суперкубок Украины по футболу. Об этом сообщает Трибуна.

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Счет открыли горняки. На 30-й минуте Траоре с отскока от земли головой пробил несильно, но очень точно в дальний угол.

После этого команды начали играть жестко, судье пришлось выписать пару желтых карточек.

На старте второго тайма горняки удвоили преимущество. Свой второй гол в матче забил Траоре.

На 61-й минуте Алан Патрик довел счет до разгромного.

Луческу попытался спасти матч, сделав ряд замен, но никто из вышедших не смог изменить ход игры.

Всего "Динамо" и "Шахтер" играли друг с другом 192 раза. У киевлян – 80 побед, у дончан – 57. В прошлом году в матче за Суперкубок "Динамо" обыграло "Шахтер" со счетом 1:3. Последний раз команды играли в апреле, тогда сильнее был киевский клуб (0:1).

В прошлом сезоне "Динамо" выиграло и Чемпионат (УПЛ), и Кубок Украины, добыв право сыграть за Суперкубок.

"Шахтер" прошлый сезон закончил на втором месте Чемпионата Украины.

Сейчас "Динамо" единолично лидирует в УПЛ. "Шахтер" идет на втором месте и отстает от киевлян на три очка.







Вадим Ребрина

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