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Футбол. "Динамо" продлило контракты с двумя ведущими игроками

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2021, 07:56
Футбол.
Георгий Бущан и Илья Забарный (фото - пресс-служба ФК Динамо, коллаж - LIGA.net)

Киевское "Динамо" продлило контракты с ведущими футболистами – вратарем Георгием Бущаном и центральным защитником Ильей Забарным. Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.

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Отмечается, что Бущан и Забарный подписали контракты на пять лет. Оба футболиста играют в основном составе "Динамо" и сборной Украины, летом выступали на Евро-2020.

В "Динамо" отмечают, что Бущан перешел в академию столичного клуба в 14 лет, впервые попал в заявку в декабре 2011-го, а дебютировал за команду 20 сентября 2017 года. В нынешнем сезоне сыграл в семи матчах Чемпионата Украины, пропустил два гола.

19-летний Забарный является воспитанником школы "Динамо". За основную команду дебютировал 11 сентября 2020-го. Стал вторым самым молодым дебютантом киевского клуба в еврокубках в истории и закрепился в основном составе. В нынешнем сезоне провел за "Динамо" девять поединков.

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Марк Сировой
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