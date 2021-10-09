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Футбол. Сборная Украины одержала первую победу в отборе на ЧМ-2022

Цей матеріал також доступний українською
09.10.2021, 21:37
Футбол. Сборная Украины одержала первую победу в отборе на ЧМ-2022 - Фото
Украина - Финляндия (Фото - ЕРА)

Украина в важнейшем матче против Финляндии одержала победу со счетом 2:1 и добыла для сборной три очка. Об этом сообщает Tribuna.

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Уже на старте матча, на четвертой минуте игры, первый гол забил Андрей Ярмоленко – он правой ногой уложил мяч в угол ворот дальним ударом.

Ответ от финнов пришел на 29-й минуте игры. Андрей Пятов потащил крутой удар от Йоэля Похьянпало, но защитники не смогли нормально вынести мяч, и Теэму Пукки забил гол в украинские ворота.

На 34-й минуте Украина вновь вышла вперед – быстрая атака привела мяч в ноги Роману Яремчуку, он обыграл Матея Градецки и забил гол в ворота Финляндии.

Во втором тайме Финляндия владела мячом больше 60% времени, но все голы были забиты только в первом тайме.

Матч отбора на Чемпионат мира-2022 прошел в Хельсинки на стадионе "Олимпийский". Впереди – матч с Боснией во Львове 12 октября.

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Оксана Житнюк
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