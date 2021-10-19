В Киеве пункты вакцинации от COVID-19 открыли в центрах админуслуг

В Киеве пункты вакцинации от коронавируса работают в центрах предоставления административных услуг (ЦНАП) почти в каждом районе города. Об этом сообщил в Telegram зампредседателя Киевской городской государственной администрации Константин Усов.

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По его словам, пункты вакцинации от COVID-19 открыты в ЦНАП Дарницкого, Голосеевского, Деснянского, Печерского, Святошинского, Оболонского и Соломенского районов.

По информации замглавы КГГА, для желающих привиться доступны вакцины: AstraZeneca (Covishield, SKBio), CoronaVac / Sinovac Biotech, Comirnaty / Pfizer-BioNTech.

Как отмечается, привиться можно в порядке живой очереди непосредственно в ЦНАП или выбрать удобное для вакцинации время через систему Helsi.

18 октября главный санврач Игорь Кузин сообщил, что красную зону карантина ввели в пяти областях, в том числе из-за отношения к вакцинации против коронавируса.

За сутки, 18 октября, пять областей, попавших в красную зону эпидемиологической опасности, вышли в лидеры по вакцинации от коронавируса первой дозой.

На 19 октября одну дозу вакцин против COVID-19 получили в Украине более 8 млн человек, из них двумя дозами привито более 6,5 млн человек.

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Наталия Медведева

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