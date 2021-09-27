Людям с абсолютными противопоказаниями для вакцинации от COVID-19 выдадут справки – Кузин

Людям с абсолютными противопоказаниями к вакцинации от COVID-19 будут выдавать справки, о чем Кабмин в ближайшее время примет постановление. Таким сотрудникам работодатель должен предложить альтернативные варианты работы во время карантина. Что касается походов в кино, ресторан и ТЦ, пока что какие-либо "квоты" для этого сверхмалого процента граждан не предусмотрены, сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин РБК Украина.

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"Процент таких справок будет чрезвычайно мал. <...> Однако заблаговременно предусматривать какую-то квоту для людей, у которых будут абсолютные медицинские противопоказания – это пока не предусмотрено. Это единичные случаи и сейчас таких жестких противопоказаний для введения вакцины почти не существует", – сказал Кузин.

По его словам, многие люди считают, что имеют противопоказания, но после консультации с врачом это оказывается не так. В частности замглавы Минздрава упоминает о сердечно-сосудистых заболеваниях, которые люди используют как аргумент против вакцинации. Кузин подчеркивает: таким людям, наоборот, нужно прививаться из-за повышенного риска перенести коронавирусную болезнь в тяжелой форме – или не перенести и умереть.

"В украинском законодательстве есть только один термин – абсолютные медицинские противопоказания. Это медицинские состояния, при которых человек не должен и не может получить вакцинацию. Это довольно небольшой процент – менее одного процента людей", — сказал главсанврач.

Он говорит, что людям с абсолютными противопоказаниями работодатель должен предложить альтернативные варианты работы на период действия желтого или красного уровней эпидопасности. Из возможных вариантов Кузин перечислил дистанционный режим, замену функций, проведение регулярного тестирования. Последнее, по его словам, будет ответственностью и решением работодателя.

В то же время врач отмечает, что невозможно для всех и каждого назвать некие "универсальные" противопоказания. Хоть перечень абсолютных утвержден, от человека к человеку список других отличается, и это должен оценивать врач.

"Стоит понимать, что в зависимости от течения той или иной болезни она может стать абсолютным медицинским противопоказанием. Это также зависит от типа вакцины, от возраста, от анамнеза аллергических реакций, был ли человек вакцинирован вообще, как он перенес первую прививку, если она была", – сказал Кузин.

15 сентября 2021 года Кабмин продлил срок действия COVID-сертификатов.

С 23 сентября по всей Украине введена желтая зона. При этом вакцинированные получили привилегии.

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Владислава Михайленко

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