UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Людям с абсолютными противопоказаниями для вакцинации от COVID-19 выдадут справки – Кузин

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2021, 13:00
Людям с абсолютными противопоказаниями для вакцинации от COVID-19 выдадут справки – Кузин - Фото
Игорь Кузин (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Людям с абсолютными противопоказаниями к вакцинации от COVID-19 будут выдавать справки, о чем Кабмин в ближайшее время примет постановление. Таким сотрудникам работодатель должен предложить альтернативные варианты работы во время карантина. Что касается походов в кино, ресторан и ТЦ, пока что какие-либо "квоты" для этого сверхмалого процента граждан не предусмотрены, сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин РБК Украина.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Процент таких справок будет чрезвычайно мал. <...> Однако заблаговременно предусматривать какую-то квоту для людей, у которых будут абсолютные медицинские противопоказания – это пока не предусмотрено. Это единичные случаи и сейчас таких жестких противопоказаний для введения вакцины почти не существует", – сказал Кузин.

По его словам, многие люди считают, что имеют противопоказания, но после консультации с врачом это оказывается не так. В частности замглавы Минздрава упоминает о сердечно-сосудистых заболеваниях, которые люди используют как аргумент против вакцинации. Кузин подчеркивает: таким людям, наоборот, нужно прививаться из-за повышенного риска перенести коронавирусную болезнь в тяжелой форме – или не перенести и умереть.

"В украинском законодательстве есть только один термин – абсолютные медицинские противопоказания. Это медицинские состояния, при которых человек не должен и не может получить вакцинацию. Это довольно небольшой процент – менее одного процента людей", — сказал главсанврач.

Он говорит, что людям с абсолютными противопоказаниями работодатель должен предложить альтернативные варианты работы на период действия желтого или красного уровней эпидопасности. Из возможных вариантов Кузин перечислил дистанционный режим, замену функций, проведение регулярного тестирования. Последнее, по его словам, будет ответственностью и решением работодателя.

В то же время врач отмечает, что невозможно для всех и каждого назвать некие "универсальные" противопоказания. Хоть перечень абсолютных утвержден, от человека к человеку список других отличается, и это должен оценивать врач.  

"Стоит понимать, что в зависимости от течения той или иной болезни она может стать абсолютным медицинским противопоказанием. Это также зависит от типа вакцины, от возраста, от анамнеза аллергических реакций, был ли человек вакцинирован вообще, как он перенес первую прививку, если она была", – сказал Кузин.

Читайте также: Пик волны COVID-19 может наступить раньше ноября – Минздрав

Владислава Михайленко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
кабмин вакцинация вакцина прививка справка коронавирус Игорь Кузин COVID-19 противопоказание
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
IT Project Manager
Киев Semantrum
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 