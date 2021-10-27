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Вакцины Pfizer и Moderna вполне безопасны для людей с историей острой аллергии – ученые

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2021, 09:21
Вакцины Pfizer и Moderna вполне безопасны для людей с историей острой аллергии – ученые - Фото
Вакцина от коронавируса Pfizer (фото - EPA)

Американские ученые высчитали, что инъекция мРНК-вакцины от Pfizer-BioNTech (Comirnaty) или Moderna (Spikevax) несколько повышает риск аллергии, но в целом эти препараты безопасны для людей с историей острой аллергии. Исследование на эту тему опубликовано в журнале JAMA Network Open.

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Авторы проверили данные, которые были собраны системой VAERS при вакцинации медиков сети клиник в Бостоне. Некоторые из них ранее имели приступы тяжелой аллергической реакции на а) другую вакцину, б) инъекционный препарат, в) другой аллерген.

Были включены сотрудники, получившие как минимум одну дозу мРНК-вакцин с 14 декабря 2020 года по 1 февраля 2021-го, и заполнившие как минимум одно исследование симптомов поствакцинации в течение трех дней после инъекции.

Отслежены показатели 52 998 человек (средний возраст 42 года; 72% женщины), из них 474 человека (0,9%) сообщили о прошлой аллергии высокого риска. 97,6% получили по две дозы мРНК-вакцин.

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Выяснилось, что наличие аллергии высокого риска в анамнезе было связано с несколько повышенным риском аллергических реакций после вакцинации, причем он был самым высоким для крапивницы (кожная сыпь у аллергиков появлялсясь в 3,8 раза чаще, чем у не аллергиков) и отека Квинке (в 4,36 раза).

При этом приступы острой/тяжелой аллергии (анафилаксии) отмечались в этой группе привитых крайне редко: всего у 0,3% медиков.

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То есть большинство их, включая аллергиков с историей анафилаксии, без проблем прошли полный курс вакцинации.

"МРНК-вакцины против COVID-19 в целом безопасны для носителей аллергии. Надеемся, что собранные нами данные помогут определиться людям, которые еще не получили прививку из-за опасений аллергии", – делают вывод авторы.

Другие исследования об анафилаксии после Pfizer и Moderna.

Евгений Пилипенко
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