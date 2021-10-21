Шведы проверили разные схемы вакцинации, рассчитали эффективность против симптомов ковида

Эффективность комбинирования дозы AstraZeneca с дозой мРНК-вакцин (Moderna или Pfizer) в предотвращении появления симптомов COVID-19 у тех привитых, кто все-таки заразился, значительно выше, чем у вакцинации с использованием двух доз AstraZeneca. К такому выводу пришли ученые в Швеции, о чем сообщили в The Lancet.

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Среди вакцинированных двумя дозами в этой стране до 5 июля 2021 года (почти 3,5 млн человек) были набраны для исследования группы из:

а) 94 569 человек, привитых по схеме AstraZeneca→Pfizer:

б) 16 402 — AstraZeneca→Moderna;

в) 430 100 — AstraZeneca→AstraZeneca.

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Также были отобраны 180 716 непривитых. За исходный уровень взята дата введения второй дозы с такой же датой у соответствующего непривитого. Отслеживали появление ковида с симптомами не ранее чем через 14 дней после исходного уровня.

В итоге высчитанная эффективность вакцинации составила 67% для схемы AstraZeneca→Pfizer, 79% для AstraZeneca→Moderna и 50% для AstraZeneca→AstraZeneca.

При объединении и анализе двух смешанных схем была выведена суммарная эффективность 68%. Это значительно выше 50% гомологичной схемы только с "астрой".

"Результаты показывают, что использование схемы AstraZeneca→мРНК – эффективная альтернатива для повышения коллективного иммунитета против COVID-19, в том числе против дельта-штамма, который доминировал в подтвержденных случаях в течение периода исследования", – пишут авторы исследования.

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Евгений Пилипенко

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