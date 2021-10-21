Киев на днях перейдет в красную зону карантина – Кличко

Киев на днях перейдет в красную зону карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса. Детали карантинного режима будут определять завтра на заседании городской комиссии ТЭБ и ЧС, заявил мэр столицы Виталий Кличко, передает его пресс-служба.

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"На днях Киев попадет в красную зону карантина. Потому что ситуация с распространением коронавируса в столице стремительно ухудшается", – заявил Кличко.

Он отметил, что за сутки в Киеве зафиксировали почти 1200 заболевших COVID-19 и 39 умерших. Возраст скончавшихся – от 29 лет.

По словам Кличко, в последние дни в больницы госпитализируют по полтысячи больных, большинство из которых – в тяжелом состоянии и нуждаются в кислороде или вентиляции легких. Койки для больных COVID-19 в Киеве заполнены на 50%, с кислородом – на 63%.

"Поэтому в пятницу состоится заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям города, которая примет решение о введении дополнительных ограничений и функционировании столицы в условиях красной зоны, в которую мы попадем на днях", – подытожил мэр Киева.

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Марк Сировой

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