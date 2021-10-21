UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Киев на днях перейдет в красную зону карантина – Кличко

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2021, 11:23
Киев на днях перейдет в красную зону карантина – Кличко - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)

Киев на днях перейдет в красную зону карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса. Детали карантинного режима будут определять завтра на заседании городской комиссии ТЭБ и ЧС, заявил мэр столицы Виталий Кличко, передает его пресс-служба.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"На днях Киев попадет в красную зону карантина. Потому что ситуация с распространением коронавируса в столице стремительно ухудшается", – заявил Кличко.

Он отметил, что за сутки в Киеве зафиксировали почти 1200 заболевших COVID-19 и 39 умерших. Возраст скончавшихся – от 29 лет.

По словам Кличко, в последние дни в больницы госпитализируют по полтысячи больных, большинство из которых – в тяжелом состоянии и нуждаются в кислороде или вентиляции легких. Койки для больных COVID-19 в Киеве заполнены на 50%, с кислородом – на 63%.

"Поэтому в пятницу состоится заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям города, которая примет решение о введении дополнительных ограничений и функционировании столицы в условиях красной зоны, в которую мы попадем на днях", подытожил мэр Киева.

Новость дополняется...

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
киев виталий кличко карантин коронавирус COVID-19 красная зона
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 