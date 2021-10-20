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Коронавирус. Красный уровень эпидопасности установили в Сумской области

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2021, 16:39
Коронавирус. Красный уровень эпидопасности установили в Сумской области - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Сегодня, 20 октября, на внеочередном заседании госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решили установить красный уровень эпидопасности в Сумской области. Об этом сообщил в Telegram министр Кабмина Олег Немчинов.

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"Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 23 октября 2021 года красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Сумской области", – говорится в сообщении.

С 23 октября на территории Сумской области будут применены ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для красного уровня эпидемической опасности.

В красной зоне запрещена работа ТРЦ, кинотеатров, театров, ресторанов и кафе (только навынос и доставка), учебных заведений (кроме детсадов и начальных классов), непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов, а также проведение массовых мероприятий.

Вышеуказанные ограничения не будут действовать, если 100% сотрудников и посетителей указанных заведений будут полностью иммунизированы и иметь зеленый COVID-сертификат.

Читайте также: Кличко: Киев – на пороге красной зоны карантина

Наталия Медведева
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сумская область карантин коронавирус красная зона
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