Коронавирус. Красный уровень эпидопасности установили в Сумской области

Сегодня, 20 октября, на внеочередном заседании госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решили установить красный уровень эпидопасности в Сумской области. Об этом сообщил в Telegram министр Кабмина Олег Немчинов.

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"Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 23 октября 2021 года красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Сумской области", – говорится в сообщении.

С 23 октября на территории Сумской области будут применены ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для красного уровня эпидемической опасности.

В красной зоне запрещена работа ТРЦ, кинотеатров, театров, ресторанов и кафе (только навынос и доставка), учебных заведений (кроме детсадов и начальных классов), непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов, а также проведение массовых мероприятий.

Вышеуказанные ограничения не будут действовать, если 100% сотрудников и посетителей указанных заведений будут полностью иммунизированы и иметь зеленый COVID-сертификат.

Вчера в Украине выявили более 19 000 заболевших COVID-19. Больше всего – в Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Донецкой областях и в Киеве.

18 октября в Украине был суточный рекорд смертности от коронавируса.

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Наталия Медведева

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