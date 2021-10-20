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Кличко: Киев – на пороге красной зоны карантина

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2021, 15:50
Кличко: Киев – на пороге красной зоны карантина - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)

Киев находится на пороге красной зоны карантина, заявил в Telegram мэр столицы Виталий Кличко.

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"Койки в столичных больницах стремительно заполняются. Киев – на пороге красной зоны. Сегодня единственный способ остановить распространение вируса и избежать строжайших ограничений – массовая вакцинация", – заявил Кличко.

Кличко призвал "не слушать дикую пропаганду антивакцинаторов" и заявил, что 98% госпитализированных в больницы не привиты, и умирают "в абсолютном большинстве" невакцинированные пациенты.

За прошедшие сутки в Киеве выявили более 1000 заболевших коронавирусом, более 500 человек были госпитализированы, 29 человек умерли, рассказал Кличко.

Кличко: Киев – на пороге красной зоны карантина
Денис Юдин
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