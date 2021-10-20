Кличко: Киев – на пороге красной зоны карантина
20.10.2021, 15:50
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)
Киев находится на пороге красной зоны карантина, заявил в Telegram мэр столицы Виталий Кличко.
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"Койки в столичных больницах стремительно заполняются. Киев – на пороге красной зоны. Сегодня единственный способ остановить распространение вируса и избежать строжайших ограничений – массовая вакцинация", – заявил Кличко.
Кличко призвал "не слушать дикую пропаганду антивакцинаторов" и заявил, что 98% госпитализированных в больницы не привиты, и умирают "в абсолютном большинстве" невакцинированные пациенты.
За прошедшие сутки в Киеве выявили более 1000 заболевших коронавирусом, более 500 человек были госпитализированы, 29 человек умерли, рассказал Кличко.
- В Киеве заняты 70% коек для больных COVID-19, столице тоже пора переходить в красную зону, считает глава медкомитета Рады Михаил Радуцкий.
- Минздрав не планирует вводить локдаун по всей стране. Но президент Владимир Зеленский предупредил, что есть два пути: локдаун или вакцинация.
- 18 октября в Украине был суточный рекорд смертности от коронавируса.
- Сейчас Киев находится в оранжевой зоне эпидопасности, в красной – пять областей.
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