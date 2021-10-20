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Четырем областям не из красной зоны поручили усилить карантин

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2021, 20:45
Четырем областям не из красной зоны поручили усилить карантин - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

Кабмин поручил Черниговской, Львовской, Ровенской и Житомирской областям ввести на территории отдельных территориальных громад дополнительные карантинные ограничения. Такое решение принято по результатам заседания Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба правительства.

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В частности, указанным областям поручено усилить контроль за соблюдением санитарных норм, увеличить коечный фонд и ввести дополнительные карантинные ограничения в объединенных территориальных громадах, где фиксируются самые большие вспышки заболеваемости COVID-19.

Вадим Ребрина
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кабмин карантин коронавирус
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