Четырем областям не из красной зоны поручили усилить карантин

Кабмин поручил Черниговской, Львовской, Ровенской и Житомирской областям ввести на территории отдельных территориальных громад дополнительные карантинные ограничения. Такое решение принято по результатам заседания Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба правительства.

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В частности, указанным областям поручено усилить контроль за соблюдением санитарных норм, увеличить коечный фонд и ввести дополнительные карантинные ограничения в объединенных территориальных громадах, где фиксируются самые большие вспышки заболеваемости COVID-19.

Вчера в Украине выявили более 19 000 заболевших COVID-19. Больше всего – в Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Донецкой областях и в Киеве.

18 октября в Украине был суточный рекорд смертности от коронавируса.

Вадим Ребрина

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