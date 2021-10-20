Четырем областям не из красной зоны поручили усилить карантин
20.10.2021, 20:45
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА
Кабмин поручил Черниговской, Львовской, Ровенской и Житомирской областям ввести на территории отдельных территориальных громад дополнительные карантинные ограничения. Такое решение принято по результатам заседания Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба правительства.
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В частности, указанным областям поручено усилить контроль за соблюдением санитарных норм, увеличить коечный фонд и ввести дополнительные карантинные ограничения в объединенных территориальных громадах, где фиксируются самые большие вспышки заболеваемости COVID-19.
- Вчера в Украине выявили более 19 000 заболевших COVID-19. Больше всего – в Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Донецкой областях и в Киеве.
- Пять областей Украины находятся в красной зоне карантина: Херсонская, Одесская, Запорожская, Днепропетровская и Донецкая. В Киеве заняты 70% коек для больных COVID-19, поэтому столице тоже пора переходить в красную зону, считает глава медкомитета Рады Михаил Радуцкий.
- Сегодня в красную зону включили Сумскую область.
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