Минрегион: Семь областей могут попасть в красную зону, если не усилят карантин – список

Семь областей рискуют попасть в красную зону карантина, если там не усилят ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса. Об этом на заседании Госкомиссии ТЭБ и ЧС заявил глава Минрегиона Алексей Чернышов, сообщается на странице ведомства в Facebook.

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По его словам, в красной рискуют оказаться Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Хмельницкая и Черниговская области. Это может произойти, если там не усилят противоэпидемические меры, отметил министр.

Чернышов отметил, что ситуация требует максимальной консолидации усилий центральной и местно власти. По его словам массовая вакцинация призвана не допустить критических состояний у инфицированных коронавирусом.

"Обращаюсь к представителям общин – позаботьтесь об ускорении темпов вакцинации", – подытожил он.

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Марк Сировой

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