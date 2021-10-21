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Минрегион: Семь областей могут попасть в красную зону, если не усилят карантин – список

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2021, 06:33
Минрегион: Семь областей могут попасть в красную зону, если не усилят карантин – список - Фото
Алексей Чернышов (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Семь областей рискуют попасть в красную зону карантина, если там не усилят ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса. Об этом на заседании Госкомиссии ТЭБ и ЧС заявил глава Минрегиона Алексей Чернышов, сообщается на странице ведомства в Facebook.

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По его словам, в красной рискуют оказаться Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Хмельницкая и Черниговская области. Это может произойти, если там не усилят противоэпидемические меры, отметил министр.

Чернышов отметил, что ситуация требует максимальной консолидации усилий центральной и местно власти. По его словам массовая вакцинация призвана не допустить критических состояний у инфицированных коронавирусом.

"Обращаюсь к представителям общин – позаботьтесь об ускорении темпов вакцинации", – подытожил он.

Минрегион: Семь областей могут попасть в красную зону, если не усилят карантин – список

Читайте также: Только пять областей остаются в желтой зоне карантина – Минздрав

Марк Сировой
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коронавирус красная зона карантин области COVID-19 алексей чернышов
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