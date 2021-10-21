Минрегион: Семь областей могут попасть в красную зону, если не усилят карантин – список
Семь областей рискуют попасть в красную зону карантина, если там не усилят ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса. Об этом на заседании Госкомиссии ТЭБ и ЧС заявил глава Минрегиона Алексей Чернышов, сообщается на странице ведомства в Facebook.
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По его словам, в красной рискуют оказаться Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Хмельницкая и Черниговская области. Это может произойти, если там не усилят противоэпидемические меры, отметил министр.
Чернышов отметил, что ситуация требует максимальной консолидации усилий центральной и местно власти. По его словам массовая вакцинация призвана не допустить критических состояний у инфицированных коронавирусом.
"Обращаюсь к представителям общин – позаботьтесь об ускорении темпов вакцинации", – подытожил он.
- Пять областей Украины находятся в красной зоне карантина: Херсонская, Одесская, Запорожская, Днепропетровская и Донецкая. В Киеве заняты 70% коек для больных COVID-19, столице тоже пора переходить в красную зону, считает глава медкомитета Рады Михаил Радуцкий.
- С 23 октября в красную зону переходит Сумская область, также центральная власть поручила точечно усилить карантин в Черниговской, Львовской, Ровенской и Житомирской областях.
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