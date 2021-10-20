В киевский крематорий стоит очередь из катафалков, а депутаты не вакцинируются – Радуцкий

К киевскому крематорию выстроилась очередь из катафалков с телами умерших от коронавируса, а значительная часть народных депутатов до сих пор не вакцинирована. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий с трибуны парламента.

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"Очередь в киевский крематорий из катафалков составляет сегодня около двух часов. Обращаюсь к коллегам и руководству Верховной Рады: мы не можем требовать от людей беречь свое здоровье и соблюдать карантин, если сами его нарушаем", – сказал он.

По его словам, 80% работников Рады не понимают, что масочный режим обязателен, а значительная часть депутатов, работников аппарата, секретариата и комитетов Верховной Рады не вакцинированы от COVID-19.

Радуцкий обратился к руководству Верховной Рады дать поручение аппарату парламента организовать вакцинацию для желающих в помещениях Рады. Он также призвал проголосовать за законопроект, который позволит экстренно использовать в Украине "инновационные лекарства" прямого действия от COVID-19.

За сутки 19 октября 2021 года в Украине вакцинировали рекордные 226 000 человек и выявили почти 19 000 заболевших коронавирусом.

19 октября 2021 года сообщили, что накануне в Украине установлен рекорд смертности от коронавируса.

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Андрей Явецкий

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