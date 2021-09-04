Лекарства на $20 млн: Украина получила от США инновационные препараты против COVID-19
В Украину прибыл гуманитарный груз из США с инновационными лекарствами против COVID-19 – 60 000 флаконов препаратов на $20 млн. Об этом сообщает пресс-служба Посольства США в Украине.
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Груз состоит из инновационных препаратов против ковида Bamlanivimab и Etesevima. Общая стоимость переданных лекарств – $20 млн. Препараты рекомендованы пациентам с легкой и средней степенью тяжести коронавирусной болезни, особенно при наличии риска перехода в тяжелую форму.
Сообщается, что полученные 60 000 флаконов должны пройти растаможку, после чего их отправят в 24 области Украины.
Гуманитарный груз предоставила американская благотворительная организацией Direct Relief. Последние договоренности о получении данного гуманитарного груза согласовывались во время визита президента Владимира Зеленского в США.
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