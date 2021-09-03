Ирригация, медоборудование и препарат от COVID: какие еще документы подписаны в США

В рамках рабочего визита президента Владимира Зеленского в США ряд важных документов подписали министры аграрной политики и здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба президента.

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Министерство аграрной политики и продовольствия Украины подписало Меморандум о взаимопонимании с Международной финансовой корпорацией (IFC) по финансированию ирригационных проектов.

"Это ключевая сделка по привлечению международных финансовых институтов к структурированию национального оператора НАК Вода Украины и финансирование модернизации и развития ирригационной инфраструктуры Украины", – сказал министр аграрной политики Роман Лещенко.

Эта договоренность позволит привлекать международные инвестиции для восстановления государственных магистральных каналов, насосных станций и внутрихозяйственных систем, в частности для организаций водопользователей. Кроме того, соглашение создает условия для привлечения масштабного финансирования от Экспортно-импортного банка США в части среднесрочных и долгосрочных гарантий, прямых займов Эксимбанка, сообщили в ОП.

Также Минагрополитики подписало Меморандум о взаимопонимании с американской компанией Lindsay по производству ирригационного оборудования в Украине.

Эта компания является лидером мирового уровня, она выразила готовность инвестировать в создание производства полного комплекса ирригационного оборудования со значительным уровнем локализации в Украине, сообщили на Банковой.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заключил в США важные договоренности о сотрудничестве с компаниями General Electric, Medtronic и MSD.

Так, с компанией Medtronic договорились о расширении двустороннего взаимодействия по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом; возможности локализации производства некоторых медицинских средств компании в Украине в рамках государственной поддержки проектов ("инвестняни"); привлечении украинских ученых и инвестиций в исследования, которые могут проводить украинские научные институты.

С General Electric достигнута договоренность по техническому обеспечению больниц новейшим оборудованием в рамках модернизации медицинских учреждений по программе "Большая стройка" (как построенных приемных отделений, так и больниц, которые проектируются). Также есть договоренности по ранней диагностике рака молочной железы по принципу "диагностика одного дня", с последующим расширением на скрининговые программы; наращивании потенциала производства в Украине радиофармацевтических препаратов; участии в совместных научных исследованиях.

Также МОЗ и компания MSD обсуждают возможное поставки Молнупиравира – препарата-кандидата для лечения пациентов с COVID-19, который сейчас находится на третьей стадии клинических испытаний. Речь шла и об увеличении предложения инновационных лекарственных средств и иммунобиологических препаратов на украинском рынке, трансфере технологий производства вакцин.

Также глава ГК "Укроборонпром" Юрий Гусев в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в США подписал три соглашения о сотрудничестве с американскими оборонными компаниями на общую сумму $2,5 млрд.

Экспортно-импортный банк США (Exim Bank) и министерство экономики подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий выделение американским госбанком гарантий на $3 млрд на операции по экспорту в Украину товаров и услуг.

Вадим Ребрина

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